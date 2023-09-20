https://ria.ru/20230920/shadaev-1897585555.html

Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России

Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России - РИА Новости, 20.09.2023

Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России

Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:33

2023-09-20T16:33

2023-09-20T16:33

общество

технологии

россия

максут шадаев

whatsapp inc.

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. "Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", - сказал министр журналистам в кулуарах Kazan Digital Week. Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.

https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html

https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, максут шадаев, whatsapp inc., youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)