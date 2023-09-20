Рейтинг@Mail.ru
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/shadaev-1897585555.html
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России - РИА Новости, 20.09.2023
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России
Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:33
2023-09-20T16:33
общество
технологии
россия
максут шадаев
whatsapp inc.
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. "Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", - сказал министр журналистам в кулуарах Kazan Digital Week. Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.
https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html
https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_854a520443f248cf22bff6fcfc75eaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, максут шадаев, whatsapp inc., youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, WhatsApp Inc., YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России

Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит.
"Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", - сказал министр журналистам в кулуарах Kazan Digital Week.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
МИД России пообещал ответ на удаление с YouTube своих видео
19 сентября, 13:12
Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.
Иконка мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет
15 сентября, 15:35
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевWhatsApp Inc.YouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала