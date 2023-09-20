https://ria.ru/20230920/shadaev-1897585555.html
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России - РИА Новости, 20.09.2023
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России
Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:33
2023-09-20T16:33
2023-09-20T16:33
общество
технологии
россия
максут шадаев
whatsapp inc.
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России, по его словам, вопрос об этом не стоит. "Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", - сказал министр журналистам в кулуарах Kazan Digital Week. Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.
https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html
https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_854a520443f248cf22bff6fcfc75eaf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, максут шадаев, whatsapp inc., youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, WhatsApp Inc., YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России
Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp