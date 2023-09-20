https://ria.ru/20230920/sdelka-1897557431.html
МИД ответил на слова Борреля о невозможности возобновить зерновую сделку
МИД ответил на слова Борреля о невозможности возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 20.09.2023
МИД ответил на слова Борреля о невозможности возобновить зерновую сделку
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии возможности возобновить зерновую сделку - это фактически признание неготовности Евросоюза... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:10
2023-09-20T15:10
2023-09-20T15:47
россия
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жозеп боррель
александр грушко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии возможности возобновить зерновую сделку - это фактически признание неготовности Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ."Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230919/sdelka-1897393027.html
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россия, евросоюз, оон, в мире, жозеп боррель, александр грушко
Россия, Евросоюз, ООН, В мире, Жозеп Боррель, Александр Грушко
МИД ответил на слова Борреля о невозможности возобновить зерновую сделку
Замглавы МИД Грушко: Боррель признал неготовность ЕС выполнять зерновую сделку
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отсутствии возможности возобновить зерновую сделку - это фактически признание неготовности Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ.
"Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН", - сказал он журналистам.
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