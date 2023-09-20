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Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций - РИА Новости, 20.09.2023
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21:00 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897656186.html
Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций
Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций - РИА Новости, 20.09.2023
Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций
СБ ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций, прежде чем вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:00
2023-09-20T21:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
оон
совет безопасности оон
санкции в отношении россии
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ООН, 20 сен - РИА Новости. СБ ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций, прежде чем вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, тема так называемых гуманитарных пределов санкций требует внимания. "Было бы правильно, чтобы впредь внесение в СБ любых санкционных проектов сопровождалось предоставлением оценок об их последствиях по линии гуманитарных агентств ООН, а не демагогическими увещеваниями западных коллег о том, что "простой народ не пострадает", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
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В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Санкции в отношении России
Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций

Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций перед введением

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 20 сен - РИА Новости. СБ ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций, прежде чем вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, тема так называемых гуманитарных пределов санкций требует внимания.
"Было бы правильно, чтобы впредь внесение в СБ любых санкционных проектов сопровождалось предоставлением оценок об их последствиях по линии гуманитарных агентств ООН, а не демагогическими увещеваниями западных коллег о том, что "простой народ не пострадает", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
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В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровООНСовет Безопасности ООНСанкции в отношении России
 
 
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