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Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций

Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций - РИА Новости, 20.09.2023

Лавров призвал СБ ООН оценивать гуманитарные последствия санкций

СБ ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций, прежде чем вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:00

2023-09-20T21:00

2023-09-20T21:00

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ООН, 20 сен - РИА Новости. СБ ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций, прежде чем вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, тема так называемых гуманитарных пределов санкций требует внимания. "Было бы правильно, чтобы впредь внесение в СБ любых санкционных проектов сопровождалось предоставлением оценок об их последствиях по линии гуманитарных агентств ООН, а не демагогическими увещеваниями западных коллег о том, что "простой народ не пострадает", - сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, санкции в отношении россии