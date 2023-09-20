https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897649436.html

В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией

В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией - РИА Новости, 20.09.2023

В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией

В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против Северной Кореи за поддержку России, свидетельствуют данные сайта конгресса. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:24

2023-09-20T20:24

2023-09-20T20:24

россия

москва

владимир путин

ким чен ын

конгресс сша

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против Северной Кореи за поддержку России, свидетельствуют данные сайта конгресса. Резолюцией предусматривается введение санкций в отношении Северной Кореи за поддержку России в вопросе специальной военной операции. Резолюция была направлена в палату представителей 18 сентября, ее содержание неизвестно, так как сам текст еще недоступен. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях". Западные страны через санкции пытаются сократить объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которые, как сообщалось ранее, поставляются без захода в порты кораблей с борта на борт прямо в море. США и их союзники отслеживают такую активность и требуют усиления санкций против КНДР, когда как Россия и Китай неоднократно выступали за их смягчение.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, ким чен ын, конгресс сша, дмитрий песков, сша, в мире