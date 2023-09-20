https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897649436.html
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией - РИА Новости, 20.09.2023
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против Северной Кореи за поддержку России, свидетельствуют данные сайта конгресса. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:24
2023-09-20T20:24
2023-09-20T20:24
россия
москва
владимир путин
ким чен ын
конгресс сша
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против Северной Кореи за поддержку России, свидетельствуют данные сайта конгресса. Резолюцией предусматривается введение санкций в отношении Северной Кореи за поддержку России в вопросе специальной военной операции. Резолюция была направлена в палату представителей 18 сентября, ее содержание неизвестно, так как сам текст еще недоступен. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было. Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР, он заявил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех возможных областях". Западные страны через санкции пытаются сократить объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которые, как сообщалось ранее, поставляются без захода в порты кораблей с борта на борт прямо в море. США и их союзники отслеживают такую активность и требуют усиления санкций против КНДР, когда как Россия и Китай неоднократно выступали за их смягчение.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, ким чен ын, конгресс сша, дмитрий песков, сша, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Конгресс США, Дмитрий Песков, США, В мире
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за поддержку РФ