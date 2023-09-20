Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 20.09.2023 (обновлено: 16:31 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897547360.html
В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях
В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях - РИА Новости, 20.09.2023
В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях
Депутаты из парламентского большинства и представители оппозиционных партий устроили драку в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:41
2023-09-20T16:31
в мире
грузия
сша
отар парцхаладзе
георгий вашадзе
ираклий кобахидзе
рустави 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859791692_139:0:1862:969_1920x0_80_0_0_753da4e05849be024d445c94e7491680.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Депутаты из парламентского большинства и представители оппозиционных партий устроили драку в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка, согласно которому попавшему под санкции экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе был возвращен доступ к финансовым операциям в стране, кадры транслировала телекомпания "Рустави 2". Нацбанк принял новый протокол по исполнению международных санкций. В частности, теперь международные санкции и финансовые ограничения в огтношении граждан Грузии будут действовать не автоматически, а только после того, как грузинский суд вынесет им обвинительный приговор. Таким образом, Нацбанк Грузии до судебного приговора не стал блокировать банковские счета Парцхаладзе, хотя США ввели санкции против него. По данным ТВ, председатель парламента Шалва Папуашвили в ходе пленарного заседания, где обсуждался вопрос нового протокола Нацбанка, выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала из-за шумных выступлений. Оппозиционер позже попытался вернуться в зал заседаний, однако ему помешали правоохранители. Вашадзе поддержали другие оппозиционные депутаты и в знак протеста попытались сорвать интервью председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, который у входа в зал заседаний давал комментарий журналистам. За Кобахидзе заступились другие парламентарии из большинства. Оппозиционеры обзывали депутатов из правящей партии "российскими агентами" и "предателями". На данный момент ситуация в парламенте спокойная. Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии в 2013 году. Он был освобожден от должности после того, как оппозиция обнародовала сведения о его судимости за кражу обуви. В мае 2017 года Парцхаладзе вновь оказался в центре скандала: ему было предъявлено обвинение в хулиганстве после драки в ночном клубе, однако суд освободил его под залог. Грузинские телекомпании также часто обвиняли Парцхаладзе в причастности к разным коррупционным схемам.
https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html
https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html
грузия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859791692_354:0:1646:969_1920x0_80_0_0_e09667a89cbb87111f26f67206e5b176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, отар парцхаладзе, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, рустави 2
В мире, Грузия, США, Отар Парцхаладзе, Георгий Вашадзе, Ираклий Кобахидзе, Рустави 2
В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях

В парламенте Грузии произошла драка из-за нового решения Нацбанка о санкциях

© Sputnik Грузия/TelegramКадр видео заседания парламента Грузии
Кадр видео заседания парламента Грузии
© Sputnik Грузия/Telegram
Кадр видео заседания парламента Грузии
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Депутаты из парламентского большинства и представители оппозиционных партий устроили драку в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка, согласно которому попавшему под санкции экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе был возвращен доступ к финансовым операциям в стране, кадры транслировала телекомпания "Рустави 2".
Нацбанк принял новый протокол по исполнению международных санкций. В частности, теперь международные санкции и финансовые ограничения в огтношении граждан Грузии будут действовать не автоматически, а только после того, как грузинский суд вынесет им обвинительный приговор. Таким образом, Нацбанк Грузии до судебного приговора не стал блокировать банковские счета Парцхаладзе, хотя США ввели санкции против него.
Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой
19 сентября, 11:50
По данным ТВ, председатель парламента Шалва Папуашвили в ходе пленарного заседания, где обсуждался вопрос нового протокола Нацбанка, выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала из-за шумных выступлений. Оппозиционер позже попытался вернуться в зал заседаний, однако ему помешали правоохранители. Вашадзе поддержали другие оппозиционные депутаты и в знак протеста попытались сорвать интервью председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, который у входа в зал заседаний давал комментарий журналистам. За Кобахидзе заступились другие парламентарии из большинства.
Оппозиционеры обзывали депутатов из правящей партии "российскими агентами" и "предателями". На данный момент ситуация в парламенте спокойная.
Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии в 2013 году. Он был освобожден от должности после того, как оппозиция обнародовала сведения о его судимости за кражу обуви. В мае 2017 года Парцхаладзе вновь оказался в центре скандала: ему было предъявлено обвинение в хулиганстве после драки в ночном клубе, однако суд освободил его под залог. Грузинские телекомпании также часто обвиняли Парцхаладзе в причастности к разным коррупционным схемам.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
ЕС хочет контролировать внутреннюю политику Грузии, считает эксперт
8 сентября, 17:38
 
В миреГрузияСШАОтар ПарцхаладзеГеоргий ВашадзеИраклий КобахидзеРустави 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала