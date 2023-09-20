https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897547360.html

В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях

В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях - РИА Новости, 20.09.2023

В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях

Депутаты из парламентского большинства и представители оппозиционных партий устроили драку в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:41

2023-09-20T14:41

2023-09-20T16:31

в мире

грузия

сша

отар парцхаладзе

георгий вашадзе

ираклий кобахидзе

рустави 2

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ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Депутаты из парламентского большинства и представители оппозиционных партий устроили драку в холле здания парламента Грузии на фоне обсуждения вопроса о новом решении Нацбанка, согласно которому попавшему под санкции экс-генпрокурору Отару Парцхаладзе был возвращен доступ к финансовым операциям в стране, кадры транслировала телекомпания "Рустави 2". Нацбанк принял новый протокол по исполнению международных санкций. В частности, теперь международные санкции и финансовые ограничения в огтношении граждан Грузии будут действовать не автоматически, а только после того, как грузинский суд вынесет им обвинительный приговор. Таким образом, Нацбанк Грузии до судебного приговора не стал блокировать банковские счета Парцхаладзе, хотя США ввели санкции против него. По данным ТВ, председатель парламента Шалва Папуашвили в ходе пленарного заседания, где обсуждался вопрос нового протокола Нацбанка, выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала из-за шумных выступлений. Оппозиционер позже попытался вернуться в зал заседаний, однако ему помешали правоохранители. Вашадзе поддержали другие оппозиционные депутаты и в знак протеста попытались сорвать интервью председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, который у входа в зал заседаний давал комментарий журналистам. За Кобахидзе заступились другие парламентарии из большинства. Оппозиционеры обзывали депутатов из правящей партии "российскими агентами" и "предателями". На данный момент ситуация в парламенте спокойная. Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии в 2013 году. Он был освобожден от должности после того, как оппозиция обнародовала сведения о его судимости за кражу обуви. В мае 2017 года Парцхаладзе вновь оказался в центре скандала: ему было предъявлено обвинение в хулиганстве после драки в ночном клубе, однако суд освободил его под залог. Грузинские телекомпании также часто обвиняли Парцхаладзе в причастности к разным коррупционным схемам.

https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html

https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html

грузия

сша

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в мире, грузия, сша, отар парцхаладзе, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, рустави 2