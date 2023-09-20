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В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку - РИА Новости, 20.09.2023
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13:31 20.09.2023 (обновлено: 13:56 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897525128.html
В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку
В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку - РИА Новости, 20.09.2023
В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:31
2023-09-20T13:56
еврокомиссия
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
в мире
азербайджан
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов Европарламента о введении санкций против Азербайджана на фоне обострения в Нагорном Карабахе."Введение санкций находится в компетенции стран ЕС", - сказал он на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос журналистов о том, как в Еврокомиссии отреагировали на призыв к санкциям против Баку.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897440325.html
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еврокомиссия, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан
Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Азербайджан
В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку

Еврокомиссия: вопрос санкций против Баку относится к компетенции самих стран ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов Европарламента о введении санкций против Азербайджана на фоне обострения в Нагорном Карабахе.
"Введение санкций находится в компетенции стран ЕС", - сказал он на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос журналистов о том, как в Еврокомиссии отреагировали на призыв к санкциям против Баку.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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ЕврокомиссияЕвросоюзСитуация в Нагорном КарабахеВ миреАзербайджан
 
 
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