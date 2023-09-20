В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку
Еврокомиссия: вопрос санкций против Баку относится к компетенции самих стран ЕС
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов Европарламента о введении санкций против Азербайджана на фоне обострения в Нагорном Карабахе.
"Введение санкций находится в компетенции стран ЕС", - сказал он на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос журналистов о том, как в Еврокомиссии отреагировали на призыв к санкциям против Баку.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.