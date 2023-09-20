https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897525128.html

В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку

В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку - РИА Новости, 20.09.2023

В Еврокомиссии не стали комментировать призыв к санкциям против Баку

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:31

2023-09-20T13:31

2023-09-20T13:56

еврокомиссия

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

в мире

азербайджан

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе не стал комментировать призыв некоторых депутатов Европарламента о введении санкций против Азербайджана на фоне обострения в Нагорном Карабахе."Введение санкций находится в компетенции стран ЕС", - сказал он на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос журналистов о том, как в Еврокомиссии отреагировали на призыв к санкциям против Баку.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897440325.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

еврокомиссия, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, в мире, азербайджан