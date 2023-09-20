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СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области
СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области - РИА Новости, 20.09.2023
СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области
Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета близ Пензы, в результате чего погиб пилот, сообщается в телеграм-канале Центрального... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:16
2023-09-20T19:16
2023-09-20T19:16
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета близ Пензы, в результате чего погиб пилот, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального СУСК РФ. Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет марки "Бекас" упал около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет Пензенской области, детали выясняются. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, предварительно, самолет при орошении химикатами полей сельскохозяйственной организации задел высоковольтную линию электропередачи и упал, пилот погиб. "Проводится проверка в связи с падением 20 сентября 2023 года вблизи деревни Князь Умет Пензенской области легкомоторного самолета марки "Бекас". Пилот разбившегося самолета погиб. На месте происшествия работают следователи СК, опрашиваются очевидцы и иные лица, изымаются необходимые предметы и объекты, в ближайшее время будут назначены экспертные исследования, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области
СК проведет проверку после гибели пилота упавшего самолета в Пензенской области
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета близ Пензы, в результате чего погиб пилот, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального СУСК РФ.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет марки "Бекас" упал около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет Пензенской области, детали выясняются. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, предварительно, самолет при орошении химикатами полей сельскохозяйственной организации задел высоковольтную линию электропередачи и упал, пилот погиб.
"Проводится проверка в связи с падением 20 сентября 2023 года вблизи деревни Князь Умет Пензенской области легкомоторного самолета марки "Бекас". Пилот разбившегося самолета погиб. На месте происшествия работают следователи СК, опрашиваются очевидцы и иные лица, изымаются необходимые предметы и объекты, в ближайшее время будут назначены экспертные исследования, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.