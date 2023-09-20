https://ria.ru/20230920/samolet-1897638719.html

СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области

СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области - РИА Новости, 20.09.2023

СК проведет проверку после падения самолета в Пензенской области

Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета близ Пензы, в результате чего погиб пилот, сообщается в телеграм-канале Центрального... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:16

2023-09-20T19:16

2023-09-20T19:16

происшествия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета близ Пензы, в результате чего погиб пилот, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального СУСК РФ. Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет марки "Бекас" упал около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет Пензенской области, детали выясняются. Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, предварительно, самолет при орошении химикатами полей сельскохозяйственной организации задел высоковольтную линию электропередачи и упал, пилот погиб. "Проводится проверка в связи с падением 20 сентября 2023 года вблизи деревни Князь Умет Пензенской области легкомоторного самолета марки "Бекас". Пилот разбившегося самолета погиб. На месте происшествия работают следователи СК, опрашиваются очевидцы и иные лица, изымаются необходимые предметы и объекты, в ближайшее время будут назначены экспертные исследования, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)