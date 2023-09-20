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При падении самолета в Пензенской области погиб пилот, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2023
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18:18 20.09.2023 (обновлено: 18:47 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html
При падении самолета в Пензенской области погиб пилот, сообщил источник
При падении самолета в Пензенской области погиб пилот, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2023
При падении самолета в Пензенской области погиб пилот, сообщил источник
Легкомоторный самолет, предварительно, при орошении полей близ Пензы задел линию электропередачи и упал, пилот погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:18
2023-09-20T18:47
происшествия
пензенская область
пенза
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, предварительно, при орошении полей близ Пензы задел линию электропередачи и упал, пилот погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет марки "Бекас" упал около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет Пензенской области, детали выясняются. Есть ли пострадавшие, пока не уточнялось."По предварительным данным, при орошении химикатами полей сельскохозяйственной организации пилот самолета задел высоковольтную линию электропередачи, воздушное судно упало, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, пензенская область, пенза
Происшествия, Пензенская область, Пенза
При падении самолета в Пензенской области погиб пилот, сообщил источник

При падении легкомоторного самолета в Пензенской области погиб пилот

© Приволжская транспортная прокуратураКрушение легкомоторного самолета в Пензенской области
Крушение легкомоторного самолета в Пензенской области
© Приволжская транспортная прокуратура
Крушение легкомоторного самолета в Пензенской области
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет, предварительно, при орошении полей близ Пензы задел линию электропередачи и упал, пилот погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет марки "Бекас" упал около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет Пензенской области, детали выясняются. Есть ли пострадавшие, пока не уточнялось.
"По предварительным данным, при орошении химикатами полей сельскохозяйственной организации пилот самолета задел высоковольтную линию электропередачи, воздушное судно упало, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияПензенская областьПенза
 
 
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