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В Пензенской области упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 20.09.2023
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18:12 20.09.2023 (обновлено: 18:35 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/samolet-1897619736.html
В Пензенской области упал легкомоторный самолет
В Пензенской области упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 20.09.2023
В Пензенской области упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в среду в Пензенской области, детали выясняются, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:12
2023-09-20T18:35
происшествия
пензенская область
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в среду в Пензенской области, детали выясняются, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 20 сентября около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки "Бекас". Обстоятельства и причины падения устанавливаются", - сказано в посте. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется. По факту случившегося прокуратура начала проверку.
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происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
В Пензенской области упал легкомоторный самолет

Прокуратура: в Пензенской области упал легкомоторный самолет марки "Бекас"

© Приволжская транспортная прокуратураКрушение легкомоторного самолета в Пензенской области
Крушение легкомоторного самолета в Пензенской области
© Приволжская транспортная прокуратура
Крушение легкомоторного самолета в Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в среду в Пензенской области, детали выясняются, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 20 сентября около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки "Бекас". Обстоятельства и причины падения устанавливаются", - сказано в посте.
Есть ли пострадавшие, пока не уточняется. По факту случившегося прокуратура начала проверку.
 
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