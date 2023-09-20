https://ria.ru/20230920/samolet-1897619736.html

В Пензенской области упал легкомоторный самолет

В Пензенской области упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 20.09.2023

В Пензенской области упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в среду в Пензенской области, детали выясняются, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:12

2023-09-20T18:12

2023-09-20T18:35

происшествия

пензенская область

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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в среду в Пензенской области, детали выясняются, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 20 сентября около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки "Бекас". Обстоятельства и причины падения устанавливаются", - сказано в посте. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

пензенская область

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2023

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происшествия, пензенская область