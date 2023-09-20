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Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей - РИА Новости, 20.09.2023
Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
Оснований для резкого падения курса российской валюты нет, но появившиеся в СМИ прогнозы о долларе по 110 рублей могут оправдаться, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:20
2023-09-20T01:20
2023-09-20T01:20
экономика
россия
bitriver
центральный банк рф (цб рф)
рубль
владислав антонов (аналитик)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Оснований для резкого падения курса российской валюты нет, но появившиеся в СМИ прогнозы о долларе по 110 рублей могут оправдаться, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Подобные оценки появились в докладе "Росконгресса". Собеседник агентства пояснил, что торговый диапазон для доллара составляет сейчас от 92,5 до 101 рубля, причем верхняя граница этого коридора может сохраниться до следующего заседания Банка России."Если произойдут события, которые резко изменят настроения на рынке, и курс доллара превысит отметку в 101 рубль, то можно будет пересмотреть целевой уровень в районе 109 рублей", — цитирует агентство Антонова.По итогам заседания ЦБ динамика курса может измениться, при этом запрета на отток валютной выручки от финансовых властей аналитик не ожидает. Сейчас рублю помогают другие факторы — рост цен на нефть, приток денег в бюджет, недавнее повышение ключевой ставки. Это перекрывает все прочие риски и удерживает рубль от падения, заключил аналитик.
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экономика, россия, bitriver, центральный банк рф (цб рф), рубль, владислав антонов (аналитик)
Экономика, Россия, BitRiver, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Владислав Антонов (аналитик)
Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
Аналитик Антонов: риск подорожания доллара до 110 рублей есть