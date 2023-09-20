https://ria.ru/20230920/rostov-na-donu-1897454483.html

Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону

Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.09.2023

Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону

Большое количество силовиков в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:53

2023-09-20T09:53

2023-09-20T09:53

ростов-на-дону

ростовская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Большое количество силовиков в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. В среду утром в соцсетях появились фото и видео с большим скоплением сотрудников различных силовых структур в форме и бронежилетах. Согласно сообщениям жителей, из-за спецмашин в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону образовалась пробка. "Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230823/napadenie-1891757648.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, ростовская область, безопасность