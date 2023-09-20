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Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.09.2023
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09:53 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/rostov-na-donu-1897454483.html
Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону
Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.09.2023
Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону
Большое количество силовиков в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:53
2023-09-20T09:53
ростов-на-дону
ростовская область
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Большое количество силовиков в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. В среду утром в соцсетях появились фото и видео с большим скоплением сотрудников различных силовых структур в форме и бронежилетах. Согласно сообщениям жителей, из-за спецмашин в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону образовалась пробка. "Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе", - сказал собеседник агентства.
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ростов-на-дону, ростовская область, безопасность
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Безопасность
Источник объяснил, с чем связано скопление силовиков в Ростове-на-Дону

Большое количество силовиков в Ростове-на-Дону связано с рейдом по мигрантам

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Большое количество силовиков в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону связано с проведением ими мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
В среду утром в соцсетях появились фото и видео с большим скоплением сотрудников различных силовых структур в форме и бронежилетах. Согласно сообщениям жителей, из-за спецмашин в районе улицы Оганова в Ростове-на-Дону образовалась пробка.
«
"Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе", - сказал собеседник агентства.
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