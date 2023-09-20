https://ria.ru/20230920/rossiya-1897440195.html

В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей

В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей - РИА Новости, 20.09.2023

В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей

Учащиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:27

2023-09-20T08:27

2023-09-20T08:27

индонезия

москва

бали

московский дворец пионеров

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Учащиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве, сообщается на сайте мэра Москвы. "В Индонезии на острове Бали прошла международная выставка — конкурс юных изобретателей International Young Inventors Award. Обучающиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве", - говорится в сообщении. В этом году в международном конкурсе юных изобретателей участвовали более 1,6 тысячи проектов из 33 стран. В отборочном этапе свыше 100 проектов представили подростки из 11 городов России. Отмечается, что этот конкурс проводится для помощи реализации творческих и инновационных проектов, а также поощрения творчества и изобретательности молодых людей со всего мира.

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

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индонезия

москва

бали

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индонезия, москва, бали, московский дворец пионеров, в мире