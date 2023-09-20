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В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей
В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей - РИА Новости, 20.09.2023
В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей
Учащиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:27
2023-09-20T08:27
2023-09-20T08:27
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Учащиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве, сообщается на сайте мэра Москвы. "В Индонезии на острове Бали прошла международная выставка — конкурс юных изобретателей International Young Inventors Award. Обучающиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве", - говорится в сообщении. В этом году в международном конкурсе юных изобретателей участвовали более 1,6 тысячи проектов из 33 стран. В отборочном этапе свыше 100 проектов представили подростки из 11 городов России. Отмечается, что этот конкурс проводится для помощи реализации творческих и инновационных проектов, а также поощрения творчества и изобретательности молодых людей со всего мира.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
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индонезия, москва, бали, московский дворец пионеров, в мире
Индонезия, Москва, Бали, Московский Дворец пионеров, В мире
В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей
В Индонезии учащиеся Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль