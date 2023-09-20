https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html
Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию
Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию - РИА Новости, 20.09.2023
Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию
Россия имеет все шансы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию, сменив на этой позиции Украину, заявил РИА Новости глава комитета ассоциации... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:21
2023-09-20T08:21
2023-09-20T08:21
экономика
индонезия
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705481_86:0:3727:2048_1920x0_80_0_0_4fc4572a7ca1c28191df5f94fdc98d4b.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия имеет все шансы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию, сменив на этой позиции Украину, заявил РИА Новости глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров, член правления Общества дружбы России и Индонезии Любарто Сартойо. Эксперт напомнил, что Индонезия стала одним из основных покупателей российской пшеницы в 2023 году, учитывая, что еще год назад отгрузок туда не проводилось. "Индонезия - один из крупнейших импортеров зерна. В первую очередь мы в Индонезии импортируем зерно из Австралии. Долгое время Украина также занимала лидирующие позиции. Россия же не была приоритетной страной. Однако в последнее время ситуация на Украине привела к смещению возможного поставщика зерна в Индонезию с Украины на Россию", - рассказал Сартойо. По его словам, ключевой причиной изменения динамики стал вопрос цены на зерно - до определенного времени она не устраивала индонезийскую сторону. Однако, учитывая, что пшеница - биржевой товар, свою роль сыграл закон спроса и предложения - Россия и Индонезия смогли предложить друг другу выгодные условия. "Динамика потребления мучной продукции, в том числе и лапши, в Индонезии стремительно растет. С ним увеличивается и употребления зерна Индонезией… Если предложение будет экономически интересно, то, конечно, Россия имеет все шансы на то, чтобы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию", - отметил собеседник агентства. Сартойо добавил, что сейчас России представился исключительный шанс занять определенные позиции на индонезийском рынке, который стремительно усиливается. Тем не менее это необходимо делать аккуратно и через помощь опытных экспертов, иначе стороны могут "не понять друг друга".
https://ria.ru/20230920/udobreniya-1897439303.html
https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html
индонезия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705481_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_b94649aec43c61ea068c79e3e04dfe53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индонезия, россия, украина, в мире
Экономика, Индонезия, Россия, Украина, В мире
Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию
Эксперт: Россия может заменить Украину в качестве поставщика зерна в Индонезию
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия имеет все шансы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию, сменив на этой позиции Украину, заявил РИА Новости глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров, член правления Общества дружбы России и Индонезии Любарто Сартойо.
Эксперт напомнил, что Индонезия стала одним из основных покупателей российской пшеницы в 2023 году, учитывая, что еще год назад отгрузок туда не проводилось.
Сьерра-Леоне начала переговоры с Россией по импорту удобрений
"Индонезия - один из крупнейших импортеров зерна. В первую очередь мы в Индонезии импортируем зерно из Австралии
. Долгое время Украина также занимала лидирующие позиции. Россия же не была приоритетной страной. Однако в последнее время ситуация на Украине привела к смещению возможного поставщика зерна в Индонезию с Украины на Россию", - рассказал Сартойо.
По его словам, ключевой причиной изменения динамики стал вопрос цены на зерно - до определенного времени она не устраивала индонезийскую сторону. Однако, учитывая, что пшеница - биржевой товар, свою роль сыграл закон спроса и предложения - Россия и Индонезия смогли предложить друг другу выгодные условия.
"Динамика потребления мучной продукции, в том числе и лапши, в Индонезии стремительно растет. С ним увеличивается и употребления зерна Индонезией… Если предложение будет экономически интересно, то, конечно, Россия имеет все шансы на то, чтобы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию", - отметил собеседник агентства.
Сартойо добавил, что сейчас России представился исключительный шанс занять определенные позиции на индонезийском рынке, который стремительно усиливается. Тем не менее это необходимо делать аккуратно и через помощь опытных экспертов, иначе стороны могут "не понять друг друга".
В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна