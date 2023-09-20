https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html

Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию

Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию - РИА Новости, 20.09.2023

Эксперт заявил, что Россия станет главным поставщиком зерна в Индонезию

Россия имеет все шансы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию, сменив на этой позиции Украину, заявил РИА Новости глава комитета ассоциации... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:21

2023-09-20T08:21

2023-09-20T08:21

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия имеет все шансы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию, сменив на этой позиции Украину, заявил РИА Новости глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров, член правления Общества дружбы России и Индонезии Любарто Сартойо. Эксперт напомнил, что Индонезия стала одним из основных покупателей российской пшеницы в 2023 году, учитывая, что еще год назад отгрузок туда не проводилось. "Индонезия - один из крупнейших импортеров зерна. В первую очередь мы в Индонезии импортируем зерно из Австралии. Долгое время Украина также занимала лидирующие позиции. Россия же не была приоритетной страной. Однако в последнее время ситуация на Украине привела к смещению возможного поставщика зерна в Индонезию с Украины на Россию", - рассказал Сартойо. По его словам, ключевой причиной изменения динамики стал вопрос цены на зерно - до определенного времени она не устраивала индонезийскую сторону. Однако, учитывая, что пшеница - биржевой товар, свою роль сыграл закон спроса и предложения - Россия и Индонезия смогли предложить друг другу выгодные условия. "Динамика потребления мучной продукции, в том числе и лапши, в Индонезии стремительно растет. С ним увеличивается и употребления зерна Индонезией… Если предложение будет экономически интересно, то, конечно, Россия имеет все шансы на то, чтобы стать одним из стабильных поставщиков зерна в Индонезию", - отметил собеседник агентства. Сартойо добавил, что сейчас России представился исключительный шанс занять определенные позиции на индонезийском рынке, который стремительно усиливается. Тем не менее это необходимо делать аккуратно и через помощь опытных экспертов, иначе стороны могут "не понять друг друга".

https://ria.ru/20230920/udobreniya-1897439303.html

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

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экономика, индонезия, россия, украина, в мире