https://ria.ru/20230920/ris-1897429153.html

Диетологи рассказали, как правильно готовить рис

Диетологи рассказали, как правильно готовить рис - РИА Новости, 20.09.2023

Диетологи рассказали, как правильно готовить рис

Рис необходимо замачивать в холодной воде перед готовкой, это позволит сделать его менее калорийным и более полезным для желудочно-кишечного тракта, рис также... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:33

2023-09-20T03:33

2023-09-20T03:33

общество

маргарита королева

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рис необходимо замачивать в холодной воде перед готовкой, это позволит сделать его менее калорийным и более полезным для желудочно-кишечного тракта, рис также не может навредить фигуре, если употреблять его в умеренных количествах, утверждают опрошенные РИА Новости диетологи. Всемирный день риса отмечается 20 сентября. Как отметила диетолог Маргарита Королева, рис - это очень полезный продукт с невысокой калорийностью, в нем содержится вся гамма витаминов группы "В" полезных для организма. "В составе есть кальций, магний, железо - те микроэлементы, которыми богат этот продукт. Рис имеет в составе белок и углеводы и неслучайно рис, как продукт питания, очень хорошо используются в восточных странах", - пояснила она. Однако, диетолог отмечает, что очень важно помнить о правильной обработке риса, чтобы он не потерял полезные свойства. "Рис необходимо замочить на ночь в холодной воде, а утром тщательно промыть проточной водой. Благодаря такой процедуре мы вымываем из состава риса крахмалы, снижая углеводную нагрузку на организм. Тем самым, продукт будет иметь низкий гликемический индекс", - добавила специалист. По ее словам, только после промывки необходимо начать варить рис и уже через 15 минут можно получить очень продукт полезный и для ЖКТ и для практики регуляции лишнего веса. "В составе не мало калия, соответственно, там высокая польза для работы сердечно-сосудистой системы. Продукт является сорбентом, который идет по кишечнику и собирает из состава организма, накопленные токсины. Продукт насыщает, поддерживает чувство сытости", - подчеркнула Королева. С Королевой соглашается и врач диетолог, эндокринолог Майра Рау, однако, она отмечает, что очень важно помнить о порциях и не переедать. "При смешивании с пищеварительными соками рис может разбухнуть и увеличить объем желудочно-кишечного содержимого. Поэтому помните про обязательное включение овощей в основные приемы пищи и скорость еды. Тогда вам не придется ощущать чувство "распирания" в животе", - заявила она. Специалист рекомендует выбирать тот рис, который нравится, но помнить про хорошее правило: гарнир на тарелке должен составлять 1/4-1/3 от всего объема еды за прием пищи. Это правило позволит сохранить фигуру. "Еще четверть - это белок (бобовые, рыба или морепродукты, птица, мясо, сыр) и половина - овощи и фрукты. Также попробуйте необработанный рис, его еще называют бурым рисом. Он отлично сочетается с рыбой. Таким образом вы сможете сделать ваш рацион питания более разнообразным. Бурый рис сделает ваше питание более полезным, обогатив пищевыми волокнами, витаминами и минералами, содержащимися с оболочке зерна", - считает она.

https://ria.ru/20230429/eda-1868045480.html

https://ria.ru/20230522/zapret-1873298253.html

https://ria.ru/20230811/portsii-1889406188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, маргарита королева