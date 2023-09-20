https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html

Почти 120 медобъектов ремонтируют в Оренбургской области в 2023 году

Почти 120 медобъектов ремонтируют в Оренбургской области в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2023

Почти 120 медобъектов ремонтируют в Оренбургской области в 2023 году

В текущем году на территории Оренбургской области ремонтируют 119 объектов здравоохранения, 106 из них планируют сдать до конца года, сообщил в своем... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:10

2023-09-20T13:10

2023-09-20T13:10

оренбургская область

оренбург

денис паслер

медучреждения

ремонт

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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. В текущем году на территории Оренбургской области ремонтируют 119 объектов здравоохранения, 106 из них планируют сдать до конца года, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер. Сейчас капитальный ремонт подходит к концу в детской поликлинике на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге. Этот объект был перепрофилирован из административного здания. "На 80% выполнены фасадные работы, проложены все коммуникации. На четвертом этаже заканчивается чистовая отделка, установлены лифты, двери и внутреннее остекление. Начался монтаж оборудования. Параллельно идет благоустройство территории", - пишет губернатор. По его словам, в этом объекте здравоохранения будет размещена не только поликлиника с отделением реабилитации и дневным стационаром, но и спортивный диспансер. "Ремонтом корпусов и модернизацией оборудования областной клинической больницы им. В. И. Войнова занимаемся с 2019 года. Из пяти корпусов полностью отремонтированы три", - добавил губернатор. Также он напомнил, что в мае текущего года начался капитальный ремонт самого большого корпуса больницы - кардиологического. Сейчас там рабочие закончили перепланировку, установили новые окна. На текущий момент в этом объекте идут кровельные работы, монтаж электросетей и структурной кабельной сети. "Параллельно ведутся фасадные работы, которые завершатся до конца текущего года. Весной 2024 этот корпус планируем сдать", - резюмировал Паслер.

https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html

https://ria.ru/20230912/orenburg-1895934633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, медучреждения, ремонт