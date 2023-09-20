https://ria.ru/20230920/reb-1897619620.html
Минцифры не планирует вносить изменения в закон по системам РЭБ
Минцифры не планирует вносить изменения в закон по системам РЭБ - РИА Новости, 20.09.2023
Минцифры не планирует вносить изменения в закон по системам РЭБ
Минцифры не планирует вносить изменения в законодательство, которое регулирует использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами, сейчас идет обсуждение,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:12
2023-09-20T18:12
2023-09-20T18:12
максут шадаев
технологии
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КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Минцифры не планирует вносить изменения в законодательство, которое регулирует использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами, сейчас идет обсуждение, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week. Ранее в среду "Известия" сообщили со ссылкой на материалы к заседанию Госкомиссии по радиочастотам, что бизнесу, гражданам и большинству госструктур могут запретить использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что системы подавления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легально смогут применять не только силовые ведомства - этот вопрос содержится в повестке заседания ГКРЧ. "Пока нет таких планов (вносить изменения в законодательство - ред.), пока мы обсуждаем, в какой части нужно вносить изменения в закон и где тут грань проходит … Потому что если мы разрешим всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то у нас будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи", - сказал Шадаев. "Мы сейчас обсуждаем с бизнесом в отрасли, какие проблемы есть и как мы их можем решать. Пока решения нет. Консультации ведутся, обсуждения, конфигурации нет", - добавил министр.
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максут шадаев, технологии
Максут Шадаев, Технологии
Минцифры не планирует вносить изменения в закон по системам РЭБ
Минцифры не планирует вносить изменения в закон по системам РЭБ против дронов
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Минцифры не планирует вносить изменения в законодательство, которое регулирует использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами, сейчас идет обсуждение, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.
Ранее в среду "Известия" сообщили со ссылкой на материалы к заседанию Госкомиссии по радиочастотам, что бизнесу, гражданам и большинству госструктур могут запретить использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что системы подавления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легально смогут применять не только силовые ведомства - этот вопрос содержится в повестке заседания ГКРЧ.
"Пока нет таких планов (вносить изменения в законодательство - ред.), пока мы обсуждаем, в какой части нужно вносить изменения в закон и где тут грань проходит … Потому что если мы разрешим всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то у нас будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи", - сказал Шадаев.
"Мы сейчас обсуждаем с бизнесом в отрасли, какие проблемы есть и как мы их можем решать. Пока решения нет. Консультации ведутся, обсуждения, конфигурации нет", - добавил министр.
Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник