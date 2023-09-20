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Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/reb-1897429326.html
Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник
Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2023
Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник
Боевым самолетам воздушных сил Украины регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:36
2023-09-20T03:36
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Боевым самолетам воздушных сил Украины регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выключают их электронику, сообщил РИА Новости информированный источник. "Российские системы РЭБ, такие как "Красуха", на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "возвращаются самолеты ВСУ на базу при этом по наземным ориентирам, так как навигация у них "падает" из-за подавления". Российские вооруженные силы активно применяют системы "Красуха-С4" в зоне специальной военной операции. В частности, как ранее сообщали военные в видео Минобороны РФ, другой метод воздействия на авиацию состоит в том, что из-за помех "Красухи" для бортовых РЛС украинским самолетам приходится подниматься с малой высоты и тогда они попадают в зону поражения российских средств ПВО. Согласно открытым данным, дальность воздействия системы "Красуха" на электронику противника составляет до 150 километров. По данным словаря Минобороны, РЭБ - это разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них информации. Кроме того, РЭБ предполагает защиту своих систем от аналогичных воздействий.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html
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технологии, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник

У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Боевым самолетам воздушных сил Украины регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выключают их электронику, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Российские системы РЭБ, такие как "Красуха", на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "возвращаются самолеты ВСУ на базу при этом по наземным ориентирам, так как навигация у них "падает" из-за подавления".
Российские вооруженные силы активно применяют системы "Красуха-С4" в зоне специальной военной операции. В частности, как ранее сообщали военные в видео Минобороны РФ, другой метод воздействия на авиацию состоит в том, что из-за помех "Красухи" для бортовых РЛС украинским самолетам приходится подниматься с малой высоты и тогда они попадают в зону поражения российских средств ПВО.
Согласно открытым данным, дальность воздействия системы "Красуха" на электронику противника составляет до 150 километров.
По данным словаря Минобороны, РЭБ - это разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них информации. Кроме того, РЭБ предполагает защиту своих систем от аналогичных воздействий.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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