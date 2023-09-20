Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 20.09.2023 (обновлено: 21:53 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/razgovor-1897654970.html
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном - РИА Новости, 20.09.2023
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:53
2023-09-20T21:53
россия
владимир путин
никол пашинян
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897660463_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_756e4b9198d5323eb843352a635f3986.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта"."Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - отметил он.Также в разговоре была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации."Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - отмечается в публикации.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html
россия
армения
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897660463_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_579a2c21538700df064467afe5cae6b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, никол пашинян, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Пашиняном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта".
"Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - отметил он.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Также в разговоре была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации.
"Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - отмечается в публикации.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе, заявил Путин
Вчера, 14:00
 
РоссияВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияНагорный КарабахСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала