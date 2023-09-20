https://ria.ru/20230920/razgovor-1897654970.html

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном - РИА Новости, 20.09.2023

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Пашиняном

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:53

2023-09-20T20:53

2023-09-20T21:53

россия

владимир путин

никол пашинян

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.Отмечается, что Путин "приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта"."Несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков", - отметил он.Также в разговоре была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации."Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации", - отмечается в публикации.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html

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россия, владимир путин, никол пашинян, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе