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Вашингтон заявил, что не принял решение о передаче ракет ATACMS ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 20.09.2023 (обновлено: 22:54 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rakety-1897672867.html
Вашингтон заявил, что не принял решение о передаче ракет ATACMS ВСУ
Вашингтон заявил, что не принял решение о передаче ракет ATACMS ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
Вашингтон заявил, что не принял решение о передаче ракет ATACMS ВСУ
Переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:48
2023-09-20T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
вашингтон (штат)
киев
сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Мы продолжаем внутриведомственные дискуссии об этих оружейных системах, но никакого решения не принято", - сказал Кирби журналистам.По его словам, возможность передаче Киеву ATACMS остается на повестке.Американские СМИ в последнее время писали, что стороны близки к договоренности о передаче украинцам ATACMS - оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться РСЗО HIMARS на дальность порядка 300 километров. Представитель Пентагона сказал РИА Новости, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), киев, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), Киев, США, Вооруженные силы Украины
Вашингтон заявил, что не принял решение о передаче ракет ATACMS ВСУ

Белый дом: Вашингтон не принял решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы продолжаем внутриведомственные дискуссии об этих оружейных системах, но никакого решения не принято", - сказал Кирби журналистам.
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По его словам, возможность передаче Киеву ATACMS остается на повестке.
Американские СМИ в последнее время писали, что стороны близки к договоренности о передаче украинцам ATACMS - оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться РСЗО HIMARS на дальность порядка 300 километров. Представитель Пентагона сказал РИА Новости, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.
Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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