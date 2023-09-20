https://ria.ru/20230920/rakety-1897644139.html

Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow

Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 20.09.2023

Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow

Две дальнобойные британские ракеты Storm Shadow перехвачены в среду над Херсонской областью, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:55

2023-09-20T19:55

2023-09-20T20:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

киев

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Две дальнобойные британские ракеты Storm Shadow перехвачены в среду над Херсонской областью, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима. Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, из людей никто не пострадал. "Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем", - подчеркнул Сальдо. По его словам, именно такие ракеты Киев цинично называет "мирными", однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием. "Благодарю наших воинов за отличную боевую работу", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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херсонская область , россия, киев, владимир сальдо, происшествия