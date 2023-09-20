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Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 20.09.2023 (обновлено: 20:11 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rakety-1897644139.html
Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow
Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 20.09.2023
Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow
Две дальнобойные британские ракеты Storm Shadow перехвачены в среду над Херсонской областью, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:55
2023-09-20T20:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
киев
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Две дальнобойные британские ракеты Storm Shadow перехвачены в среду над Херсонской областью, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима. Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, из людей никто не пострадал. "Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем", - подчеркнул Сальдо. По его словам, именно такие ракеты Киев цинично называет "мирными", однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием. "Благодарю наших воинов за отличную боевую работу", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Сальдо, Происшествия
Над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow

Сальдо: над Херсонской областью перехватили две ракеты Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Две дальнобойные британские ракеты Storm Shadow перехвачены в среду над Херсонской областью, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня над Херсонской областью обезврежены две дальнобойные ракеты западного производства типа Storm Shadow, запущенные боевиками киевского режима. Одна сбита противовоздушной обороной, управление другой перехвачено средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала на землю", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
© Владимир Сальдо/TelegramОбломки ракет западного производства типа Storm Shadow, сбитые на Херсонской областью
Обломки ракет западного производства типа Storm Shadow, сбитые на Херсонской областью
© Владимир Сальдо/Telegram
Обломки ракет западного производства типа Storm Shadow, сбитые на Херсонской областью
По его словам, из людей никто не пострадал.
"Значительных материальных повреждений удалось не допустить, ракеты ликвидированы над полем", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, именно такие ракеты Киев цинично называет "мирными", однако безопасными для россиян их делают российские военнослужащие, вооруженные высокотехнологичным оружием и оснащенные передовым радиоэлектронным оборудованием.
"Благодарю наших воинов за отличную боевую работу", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияКиевВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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