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Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе - РИА Новости, 20.09.2023
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17:35 20.09.2023 (обновлено: 18:02 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rabota-1897608786.html
Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе - РИА Новости, 20.09.2023
Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Работодатель и работник могут сами договориться о четырехдневном рабочем графике, законодательно такая возможность есть, сообщил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:35
2023-09-20T18:02
максим орешкин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Работодатель и работник могут сами договориться о четырехдневном рабочем графике, законодательно такая возможность есть, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин."Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют тот график работы, это вопрос договоренности всегда между работодателем и работниками в конкретном месте", - сказал Орешкин журналистам на вопрос об обсуждении введения четырехдневной рабочей недели.Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал РИА Новости, что на сегодняшний день нормы законодательства позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников с возможностью комбинировать дистанционную занятость с фактическим местонахождением на рабочем месте.
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максим орешкин, антон котяков
Максим Орешкин, Антон Котяков
Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Орешкин: работодатель и работник могут договориться о 4-дневной рабочей неделе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Работодатель и работник могут сами договориться о четырехдневном рабочем графике, законодательно такая возможность есть, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют тот график работы, это вопрос договоренности всегда между работодателем и работниками в конкретном месте", - сказал Орешкин журналистам на вопрос об обсуждении введения четырехдневной рабочей недели.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал РИА Новости, что на сегодняшний день нормы законодательства позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников с возможностью комбинировать дистанционную занятость с фактическим местонахождением на рабочем месте.
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