https://ria.ru/20230920/rabota-1897608786.html

Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе - РИА Новости, 20.09.2023

Орешкин ответил на вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Работодатель и работник могут сами договориться о четырехдневном рабочем графике, законодательно такая возможность есть, сообщил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:35

2023-09-20T17:35

2023-09-20T18:02

максим орешкин

антон котяков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Работодатель и работник могут сами договориться о четырехдневном рабочем графике, законодательно такая возможность есть, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин."Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют тот график работы, это вопрос договоренности всегда между работодателем и работниками в конкретном месте", - сказал Орешкин журналистам на вопрос об обсуждении введения четырехдневной рабочей недели.Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал РИА Новости, что на сегодняшний день нормы законодательства позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников с возможностью комбинировать дистанционную занятость с фактическим местонахождением на рабочем месте.

https://ria.ru/20230920/innovatsii-1897606938.html

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2023

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максим орешкин, антон котяков