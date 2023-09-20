https://ria.ru/20230920/putin-1897552608.html
"Уже не до смеха". В США забили тревогу из-за намека Путина о новом оружии
"Уже не до смеха". В США забили тревогу из-за намека Путина о новом оружии - РИА Новости, 20.09.2023
"Уже не до смеха". В США забили тревогу из-за намека Путина о новом оружии
США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о новом виде оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:58
2023-09-20T14:58
2023-09-20T17:11
специальная военная операция на украине
россия
сша
владивосток
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
ракетный комплекс "кинжал"
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о новом виде оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так, на пленарном заседании ВЭФ Путин отметил, что оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны. По его словам, в России это прекрасно понимают и работают в этом направлении."На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, <…> в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке. <…> Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <…> Сейчас уже не до смеха", — отметил Джонсон.По словам эксперта, сотрудники департамента обороны и Объединенного комитета начальников штабов США были шокированы, когда российские войска применили на Украине гиперзвуковое оружие. Они не могли даже представить, что Москва способна на подобное."Россия послала четкий сигнал, что она не только может разработать гиперзвуковое оружие, но и уже сделала это, <…> применив его в бою", — резюмировал он.В мае российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
https://ria.ru/20230920/udar-1897432038.html
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россия, сша, владивосток, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), в мире, ракетный комплекс "кинжал", вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владивосток, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Ракетный комплекс "Кинжал", ВЭФ-2023
"Уже не до смеха". В США забили тревогу из-за намека Путина о новом оружии
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин намекнул на разработку более мощного оружия
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о новом виде оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
Так, на пленарном заседании ВЭФ Путин отметил, что оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны. По его словам, в России это прекрасно понимают и работают в этом направлении.
В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ
"На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, <…> в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке. <…> Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <…> Сейчас уже не до смеха", — отметил Джонсон.
По словам эксперта, сотрудники департамента обороны и Объединенного комитета начальников штабов США были шокированы, когда российские войска применили на Украине
гиперзвуковое оружие. Они не могли даже представить, что Москва способна на подобное.
"Россия послала четкий сигнал, что она не только может разработать гиперзвуковое оружие, но и уже сделала это, <…> применив его в бою", — резюмировал он.
В мае российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
СМИ: США отстали от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия