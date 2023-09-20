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Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.09.2023
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14:00 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/putin-1897533827.html
Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Китаем
Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.09.2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Китаем
Есть все основания надеяться, что товарооборот России и Китая приблизится к цифре в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:00
экономика
россия
китай
владивосток
владимир путин
вэф-2023
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 20 сен - РИА Новости. Есть все основания надеяться, что товарооборот России и Китая приблизится к цифре в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Недавно мы констатировали на встрече с председателем Госсовета Китайской Народной Республики, с которым я встречался на полях международного экономического Дальневосточного форума во Владивостоке, за первый месяц текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 миллиардов", - сказал он на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И. Путин также отметил успешное сотрудничество двух стран в области спорта и гуманитарной сфере.
https://ria.ru/20230920/kitay-1897533208.html
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экономика, россия, китай, владивосток, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, Китай, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Китаем

Путин: товарооборот РФ и КНР в 2023 году приблизится к 200 млрд долларов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 20 сен - РИА Новости. Есть все основания надеяться, что товарооборот России и Китая приблизится к цифре в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Недавно мы констатировали на встрече с председателем Госсовета Китайской Народной Республики, с которым я встречался на полях международного экономического Дальневосточного форума во Владивостоке, за первый месяц текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 миллиардов", - сказал он на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.
Путин также отметил успешное сотрудничество двух стран в области спорта и гуманитарной сфере.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Путин заявил, что с удовольствием принял предложение посетить КНР в октябре
13:58
 
ЭкономикаРоссияКитайВладивостокВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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