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Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2023

Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:03

2023-09-20T14:03

2023-09-20T14:03

санкт-петербург

россия

владимир путин

мид кнр

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

россия

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LIVE: Встреча Владимира Путина с главой МИД Китая Ван И LIVE: Встреча Владимира Путина с главой МИД Китая Ван И 2023-09-20T14:03 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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