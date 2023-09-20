https://ria.ru/20230920/putin-1897532226.html
Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2023
Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:03
2023-09-20T14:03
2023-09-20T14:03
санкт-петербург
россия
владимир путин
мид кнр
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге.
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4.7
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LIVE: Встреча Владимира Путина с главой МИД Китая Ван И
LIVE: Встреча Владимира Путина с главой МИД Китая Ван И
2023-09-20T14:03
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, россия, владимир путин, мид кнр, видео
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, МИД КНР
Встреча Путина и Ван И в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге.
2023-09-20T14:03
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PT1S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге.