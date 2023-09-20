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Песков прокомментировал слова Байдена о Путине - РИА Новости, 20.09.2023
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12:27 20.09.2023 (обновлено: 13:22 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/putin-1897505791.html
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине - РИА Новости, 20.09.2023
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о российском лидере заявил, что Владимир Путин... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:27
2023-09-20T13:22
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о российском лидере заявил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений. Президент США Джо Байден ранее вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома. "Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент - еще раз повторяю - до этого никогда не опускался и не будет этого делать" , - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как можно было бы ответить Байдену. Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".
https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
Джо Байден, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, В мире
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о российском лидере заявил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений.
Президент США Джо Байден ранее вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
"Все карты у Путина". Байден опозорился после заявления о России
06:42
"Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент - еще раз повторяю - до этого никогда не опускался и не будет этого делать" , - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как можно было бы ответить Байдену.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".
Президент США Джо Байден
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Вчера, 18:53
 
Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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