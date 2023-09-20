https://ria.ru/20230920/putin-1897505791.html

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине - РИА Новости, 20.09.2023

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о российском лидере заявил, что Владимир Путин... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:27

2023-09-20T12:27

2023-09-20T13:22

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о российском лидере заявил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений. Президент США Джо Байден ранее вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома. "Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент - еще раз повторяю - до этого никогда не опускался и не будет этого делать" , - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как можно было бы ответить Байдену. Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".

https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html

https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html

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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире