Песков прокомментировал слова Байдена о Путине
Песков: Путин не опустится до личных оскорблений в адрес Байдена и других коллег
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о российском лидере заявил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений.
Президент США Джо Байден ранее вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его "диктатором", сообщил пресс-пул Белого дома.
"Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент - еще раз повторяю - до этого никогда не опускался и не будет этого делать" , - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как можно было бы ответить Байдену.
Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес иностранного коллеги. В марте 2022 года во время визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", - ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена".