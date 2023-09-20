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СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 20.09.2023 (обновлено: 14:01 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/putin-1897449445.html
СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына
СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 20.09.2023
СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, заявил профессор... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:39
2023-09-20T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ким чен ын
владимир путин
южная корея
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью газете The Korea Times. &quot;Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий&quot;, — заявил Ланьков.По мнению профессора, важно, что первый зарубежный визит северокорейского лидера после карантина из-за пандемии пришелся именно на Россию.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html
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в мире, россия, украина, ким чен ын, владимир путин, южная корея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Южная Корея
СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына

KT: Путин сделал намек Южной Корее насчет Украины во время визита Ким Чен Ына

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью газете The Korea Times.
«

"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий", — заявил Ланьков.

По мнению профессора, важно, что первый зарубежный визит северокорейского лидера после карантина из-за пандемии пришелся именно на Россию.

Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКим Чен ЫнВладимир ПутинЮжная Корея
 
 
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