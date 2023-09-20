https://ria.ru/20230920/putin-1897449445.html

СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына

СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына - РИА Новости, 20.09.2023

СМИ: Путин сделал намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, заявил профессор... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:39

2023-09-20T09:39

2023-09-20T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

ким чен ын

владимир путин

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896033430_0:175:3158:1951_1920x0_80_0_0_c00712e693a19ae97b98e807caec477c.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью газете The Korea Times. "Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий", — заявил Ланьков.По мнению профессора, важно, что первый зарубежный визит северокорейского лидера после карантина из-за пандемии пришелся именно на Россию.Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправительственной комиссии, министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897445315.html

россия

украина

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, ким чен ын, владимир путин, южная корея