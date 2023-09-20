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Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине - РИА Новости, 20.09.2023
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02:27 20.09.2023 (обновлено: 04:56 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/pushkov-1897426932.html
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине
Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:27
2023-09-20T04:56
в мире
польша
украина
анджей дуда
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. "Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", — написал сенатор.Как отметил парламентарий, киевские власти считают, что Запад должен жертвовать своими интересами ради Украины. Позиция Дуды по украинскому зерну "входит в конфликт" с мнением Зеленского, добавил Пушков.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства.
https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html
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в мире, польша, украина, анджей дуда, сша, алексей пушков
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, США, Алексей Пушков
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине

Пушков: Дуда показал, что интересы Польши важнее Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. "Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", — написал сенатор.
Как отметил парламентарий, киевские власти считают, что Запад должен жертвовать своими интересами ради Украины. Позиция Дуды по украинскому зерну "входит в конфликт" с мнением Зеленского, добавил Пушков.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским
00:45
 
В миреПольшаУкраинаАнджей ДудаСШААлексей Пушков
 
 
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