https://ria.ru/20230920/pushkov-1897426932.html

Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине

Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине - РИА Новости, 20.09.2023

Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине

Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T02:27

2023-09-20T02:27

2023-09-20T04:56

в мире

польша

украина

анджей дуда

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алексей пушков

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. "Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", — написал сенатор.Как отметил парламентарий, киевские власти считают, что Запад должен жертвовать своими интересами ради Украины. Позиция Дуды по украинскому зерну "входит в конфликт" с мнением Зеленского, добавил Пушков.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства.

https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина, анджей дуда, сша, алексей пушков