https://ria.ru/20230920/pushkov-1897426932.html
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине
Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:27
2023-09-20T02:27
2023-09-20T04:56
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алексей пушков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. "Утопающий хватается за все, что может..." Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", — написал сенатор.Как отметил парламентарий, киевские власти считают, что Запад должен жертвовать своими интересами ради Украины. Позиция Дуды по украинскому зерну "входит в конфликт" с мнением Зеленского, добавил Пушков.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян украинского происхождения в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти государства.
https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, анджей дуда, сша, алексей пушков
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, США, Алексей Пушков
Пушков расшифровал слова Дуды об "утопающей" Украине
Пушков: Дуда показал, что интересы Польши важнее Украины