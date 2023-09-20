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ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу - РИА Новости, 20.09.2023
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13:08 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/psb-1897518337.html
ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу
ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу - РИА Новости, 20.09.2023
ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу
ПСБ переводит сервисы виртуализации ИТ-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt, сообщает банк. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:08
2023-09-20T13:08
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ПСБ переводит сервисы виртуализации ИТ-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt, сообщает банк. "ПСБ в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению продолжает оптимизировать собственные бизнес-процессы и переходить на российские разработки. Отечественное решение позволяет сохранить высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем требованиям надежности. Благодаря бесшовному процессу миграции, клиенты совершают все операции в привычном режиме, не замечая никаких изменений", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая. Решение серверной виртуализации zVirt разработано компанией Orion soft для управления виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Система безопасного управления средой зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.
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россия, псб (банк псб)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ПСБ переводит сервисы виртуализации ИТ-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt, сообщает банк.
"ПСБ в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению продолжает оптимизировать собственные бизнес-процессы и переходить на российские разработки. Отечественное решение позволяет сохранить высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем требованиям надежности. Благодаря бесшовному процессу миграции, клиенты совершают все операции в привычном режиме, не замечая никаких изменений", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
ПСБ получил награду за первый в России банк для бизнеса в VK Мессенджере
28 августа, 11:40
Решение серверной виртуализации zVirt разработано компанией Orion soft для управления виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Система безопасного управления средой зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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