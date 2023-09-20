https://ria.ru/20230920/psb-1897518337.html

ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу

ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу - РИА Новости, 20.09.2023

ПСБ переводит сервисы виртуализации на отечественную платформу

ПСБ переводит сервисы виртуализации ИТ-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt, сообщает банк. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:08

2023-09-20T13:08

2023-09-20T13:08

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ПСБ переводит сервисы виртуализации ИТ-инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу zVirt, сообщает банк. "ПСБ в рамках реализуемой стратегии по импортозамещению продолжает оптимизировать собственные бизнес-процессы и переходить на российские разработки. Отечественное решение позволяет сохранить высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем требованиям надежности. Благодаря бесшовному процессу миграции, клиенты совершают все операции в привычном режиме, не замечая никаких изменений", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая. Решение серверной виртуализации zVirt разработано компанией Orion soft для управления виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Система безопасного управления средой зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

https://ria.ru/20230828/psb-1892627207.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)