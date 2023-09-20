https://ria.ru/20230920/programmisty-1897479050.html
Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России
Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России - РИА Новости, 20.09.2023
Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России
Число работающих в России программистов увеличилось с прошлого года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:07
2023-09-20T11:07
2023-09-20T11:21
михаил мишустин
технологии
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число работающих в России программистов увеличилось с прошлого года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В стране трудятся свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", - заявил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.Он отметил, что в России запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков, в которые вошло около 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов."Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно двести проектов", - добавил премьер.
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михаил мишустин, технологии, экономика
Михаил Мишустин, Технологии, Экономика
Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России
Мишустин: число работающих в России программистов выросло до 820 тысяч
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число работающих в России программистов увеличилось с прошлого года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«
"В стране трудятся свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", - заявил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.
Он отметил, что в России запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков, в которые вошло около 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов.
"Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно двести проектов", - добавил премьер.
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