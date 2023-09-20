https://ria.ru/20230920/programmisty-1897479050.html

Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России

Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России - РИА Новости, 20.09.2023

Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России

Число работающих в России программистов увеличилось с прошлого года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил глава... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:07

2023-09-20T11:07

2023-09-20T11:21

михаил мишустин

технологии

экономика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число работающих в России программистов увеличилось с прошлого года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В стране трудятся свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", - заявил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.Он отметил, что в России запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков, в которые вошло около 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов."Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно двести проектов", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230906/mintsifry-1894554896.html

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михаил мишустин, технологии, экономика