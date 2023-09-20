https://ria.ru/20230920/prigovor-1897593265.html

Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты

Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты - РИА Новости, 20.09.2023

Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты

Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:53

2023-09-20T16:53

2023-09-20T16:53

донецкая народная республика

происшествия

горловка

россия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским содержанием, сообщает Верховный суд ДНР. Отмечается, что приговор был вынесен 15 сентября и фигурантку признали виновной по ч. 1 ст. 30, ст. 276 УК РФ (приготовление к шпионажу) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). "Верховный суд ДНР… приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением права осуществлять публикации и публичные обсуждения в средствах массовой информации и сети интернет сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, происшествия, горловка, россия