https://ria.ru/20230920/prigovor-1897593265.html
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты - РИА Новости, 20.09.2023
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты
Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:53
2023-09-20T16:53
2023-09-20T16:53
донецкая народная республика
происшествия
горловка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским содержанием, сообщает Верховный суд ДНР. Отмечается, что приговор был вынесен 15 сентября и фигурантку признали виновной по ч. 1 ст. 30, ст. 276 УК РФ (приготовление к шпионажу) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). "Верховный суд ДНР… приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением права осуществлять публикации и публичные обсуждения в средствах массовой информации и сети интернет сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html
донецкая народная республика
горловка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия, горловка, россия
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Горловка, Россия
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты
Жительница ДНР получила 4 года колонии за публикацию военных сведений в Twitter