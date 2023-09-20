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Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты - РИА Новости, 20.09.2023
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16:53 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/prigovor-1897593265.html
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты - РИА Новости, 20.09.2023
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты
Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:53
2023-09-20T16:53
донецкая народная республика
происшествия
горловка
россия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским содержанием, сообщает Верховный суд ДНР. Отмечается, что приговор был вынесен 15 сентября и фигурантку признали виновной по ч. 1 ст. 30, ст. 276 УК РФ (приготовление к шпионажу) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). "Верховный суд ДНР… приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением права осуществлять публикации и публичные обсуждения в средствах массовой информации и сети интернет сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, происшествия, горловка, россия
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Горловка, Россия
Жительница ДНР получила четыре года колонии за намерение шпионить и твиты

Жительница ДНР получила 4 года колонии за публикацию военных сведений в Twitter

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Жительница Горловки приговорена к 4 годам лишения свободы за сбор и публикацию военных сведений в Twitter, а также за размещение постов с экстремистским содержанием, сообщает Верховный суд ДНР.
Отмечается, что приговор был вынесен 15 сентября и фигурантку признали виновной по ч. 1 ст. 30, ст. 276 УК РФ (приготовление к шпионажу) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
"Верховный суд ДНР… приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением права осуществлять публикации и публичные обсуждения в средствах массовой информации и сети интернет сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В ДНР боевику "Азова"* вынесли приговор за двойное убийство в Мариуполе
11 сентября, 17:44
 
Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияГорловкаРоссия
 
 
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