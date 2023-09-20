https://ria.ru/20230920/prigovor-1897572001.html
В ДНР украинскому разведчику дали 25 лет за убийство жителя Мариуполя
В ДНР украинскому разведчику дали 25 лет за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 20.09.2023
В ДНР украинскому разведчику дали 25 лет за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:53
2023-09-20T15:53
2023-09-20T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Станислава Долягина, военнослужащего 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины… назначил 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что 17 апреля 2022 года Долягин находился на боевой позиции в частном доме по улице Сергея Лазо в Мариуполе. Во время боевого дежурства он задержал невооруженного гражданского, шедшего по улице. После чего, выполняя приказ военнослужащего полка "Азов"*, выстрелил мужчине в голову из пистолета. Долягин признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация.
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В ДНР украинскому разведчику дали 25 лет за убийство жителя Мариуполя
Суд в ДНР дал украинскому разведчику 25 лет колонии за убийство жителя Мариуполя
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Станислава Долягина, военнослужащего 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины
… назначил 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что 17 апреля 2022 года Долягин находился на боевой позиции в частном доме по улице Сергея Лазо в Мариуполе. Во время боевого дежурства он задержал невооруженного гражданского, шедшего по улице. После чего, выполняя приказ военнослужащего полка "Азов"*, выстрелил мужчине в голову из пистолета.
Долягин признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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* Запрещенная в России террористическая организация.