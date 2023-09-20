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В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар
В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар - РИА Новости, 20.09.2023
В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар
Возгорание произошло в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в экстренной службе 112. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:24
2023-09-20T06:24
2023-09-20T06:24
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Возгорание произошло в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в экстренной службе 112. "Нефтебаза, с разных адресов звонят, кто-то видит, что это в районе аэропорта. Что случилось, пока не известно, а возгорание - да, пока не известно, службы работает, службы города все оповещены, пожалуйста пожар на Авиационной (улице)", - сказал оператор 112. "Жители обращались по пожару на Авиационной, есть така информация", - добавил другой оператор 112. Как добавили РИА Новости в экстренной службе 112, на месте работают все городские службы, полиция, пожарные, скорая помощь, газовые службы. В Единой диспетчерской городской службе также подтвердили РИА Новости, что от жителей Сочи поступают сообщения о пожаре в этом районе.
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сочи, происшествия, россия
Сочи, Происшествия, Россия
В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар
Экстренная служба: в районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар
СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Возгорание произошло в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в экстренной службе 112.
«
"Нефтебаза, с разных адресов звонят, кто-то видит, что это в районе аэропорта. Что случилось, пока не известно, а возгорание - да, пока не известно, службы работает, службы города все оповещены, пожалуйста пожар на Авиационной (улице)", - сказал оператор 112.
"Жители обращались по пожару на Авиационной, есть така информация", - добавил другой оператор 112.
Как добавили РИА Новости в экстренной службе 112, на месте работают все городские службы, полиция, пожарные, скорая помощь, газовые службы.
В Единой диспетчерской городской службе также подтвердили РИА Новости, что от жителей Сочи поступают сообщения о пожаре в этом районе.
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