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В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар

В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар - РИА Новости, 20.09.2023

В районе нефтебазы и аэропорта в Сочи произошел пожар

Возгорание произошло в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в экстренной службе 112. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:24

2023-09-20T06:24

2023-09-20T06:24

сочи

происшествия

россия

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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Возгорание произошло в Адлерском районе, неподалеку от нефтебазы, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в экстренной службе 112. "Нефтебаза, с разных адресов звонят, кто-то видит, что это в районе аэропорта. Что случилось, пока не известно, а возгорание - да, пока не известно, службы работает, службы города все оповещены, пожалуйста пожар на Авиационной (улице)", - сказал оператор 112. "Жители обращались по пожару на Авиационной, есть така информация", - добавил другой оператор 112. Как добавили РИА Новости в экстренной службе 112, на месте работают все городские службы, полиция, пожарные, скорая помощь, газовые службы. В Единой диспетчерской городской службе также подтвердили РИА Новости, что от жителей Сочи поступают сообщения о пожаре в этом районе.

https://ria.ru/20230919/mchs-1897257492.html

сочи

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сочи, происшествия, россия