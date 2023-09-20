https://ria.ru/20230920/povrezhdenie-1897437466.html
В Днепропетровской области повредили ЛЭП
В Днепропетровской области повредили ЛЭП - РИА Новости, 20.09.2023
В Днепропетровской области повредили ЛЭП
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил о повреждении линий электропередачи в Никопольском районе в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T07:50
2023-09-20T07:50
2023-09-20T07:50
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил о повреждении линий электропередачи в Никопольском районе в результате взрыва. В ночь на среду воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины, включая Днепропетровскую область. Лысак написал в своем телеграм-канале об ударе по Никопольскому району, в результате чего "повреждены линии электропередачи". По его словам, спасатели уточняют последствия атак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230920/obstrely-1897419694.html
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повредили ЛЭП
Глава ОВА: в Никопольском районе Днепропетровской области повредили ЛЭП