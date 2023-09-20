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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 20.09.2023 (обновлено: 14:33 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/poteri-1897538002.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:14
2023-09-20T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое ЛНР."Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 65 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое ЛНР.
"Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 сентября, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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