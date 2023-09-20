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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:14

2023-09-20T14:14

2023-09-20T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили более 65 украинских военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger и самоходку М109 Paladin, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое ЛНР."Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны, сообщили в Минобороны.

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область