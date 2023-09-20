Рейтинг@Mail.ru
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/popytka-1897430605.html
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю - РИА Новости, 20.09.2023
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю
Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию. Об этом написал обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T04:32
2023-09-20T04:32
цены на нефть
россия
москва
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:303:2912:1941_1920x0_80_0_0_2d3932377afd168dbc7da38aa5d86a8c.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию. Об этом написал обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан."Результат (антироссийских санкций. — Прим. ред.) оказался большим разочарованием для Запада. Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя. Сейчас пытаются объяснить это. И не могут найти логичного ответа. Экономические санкции должны были иметь для России разрушительные последствия. Будучи неспособными объяснить последствия бумеранга, запущенного против России, они теперь начинают новую кампанию и против Китая", — заявил Мерджан.Среди попыток ослабить Россию автор также указал отмену ее культуры и русофобию. Однако "лихорадочное выдворение" русских также не привело ни к чему хорошему.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/poet-1897111362.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_235:0:2823:1941_1920x0_80_0_0_9d84a5de985a1a1346bc98485f70cedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, москва, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Москва, В мире, Санкции в отношении России
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю

Aydinlik: Запад повалился на землю из-за попыток уничтожить Россию

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию. Об этом написал обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан.
«
"Результат (антироссийских санкций. — Прим. ред.) оказался большим разочарованием для Запада. Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя. Сейчас пытаются объяснить это. И не могут найти логичного ответа. Экономические санкции должны были иметь для России разрушительные последствия. Будучи неспособными объяснить последствия бумеранга, запущенного против России, они теперь начинают новую кампанию и против Китая", — заявил Мерджан.
Среди попыток ослабить Россию автор также указал отмену ее культуры и русофобию. Однако "лихорадочное выдворение" русских также не привело ни к чему хорошему.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
На Западе высмеяли "победу" Украины над Россией
Вчера, 03:26
 
Цены на нефтьРоссияМоскваВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала