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"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю - РИА Новости, 20.09.2023
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю
Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию. Об этом написал обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T04:32
2023-09-20T04:32
2023-09-20T04:32
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запад повредил себе, пытаясь уничтожить Россию. Об этом написал обозреватель турецкой Aydinlik Али Мерджан."Результат (антироссийских санкций. — Прим. ред.) оказался большим разочарованием для Запада. Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя. Сейчас пытаются объяснить это. И не могут найти логичного ответа. Экономические санкции должны были иметь для России разрушительные последствия. Будучи неспособными объяснить последствия бумеранга, запущенного против России, они теперь начинают новую кампанию и против Китая", — заявил Мерджан.Среди попыток ослабить Россию автор также указал отмену ее культуры и русофобию. Однако "лихорадочное выдворение" русских также не привело ни к чему хорошему.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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цены на нефть, россия, москва, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Москва, В мире, Санкции в отношении России
"Эффект бумеранга". Стало известно, как Россия повалила Запад на землю
Aydinlik: Запад повалился на землю из-за попыток уничтожить Россию