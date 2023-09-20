https://ria.ru/20230920/pomosch-1897421694.html

Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву

Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву - РИА Новости, 20.09.2023

Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел первую с начала российской специальной военной операции очную встречу с Владимиром Зеленским на полях... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:48

2023-09-20T00:48

2023-09-20T13:25

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генеральная ассамблея оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел первую с начала российской специальной военной операции очную встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой он дал понять, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, включая помощь в разминировании территорий, сообщила канцелярия израильского премьера. "Нетаньяху дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в решении гуманитарных вопросов, включая в обезвреживании противопехотных мин", - говорится в сообщении. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Ранее Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.

https://ria.ru/20230726/pomosch-1886333633.html

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в мире, израиль, украина, киев, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон