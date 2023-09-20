Рейтинг@Mail.ru
Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 20.09.2023 (обновлено: 13:25 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/pomosch-1897421694.html
Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву
Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву - РИА Новости, 20.09.2023
Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел первую с начала российской специальной военной операции очную встречу с Владимиром Зеленским на полях... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:48
2023-09-20T13:25
в мире
израиль
украина
киев
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897523284_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9eb23818044d44ad42fcaee8c794cb88.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел первую с начала российской специальной военной операции очную встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой он дал понять, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, включая помощь в разминировании территорий, сообщила канцелярия израильского премьера. "Нетаньяху дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в решении гуманитарных вопросов, включая в обезвреживании противопехотных мин", - говорится в сообщении. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Ранее Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
https://ria.ru/20230726/pomosch-1886333633.html
израиль
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897523284_147:0:1968:1366_1920x0_80_0_0_3ffb7e00e458960e82d830e7b6e7d4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, киев, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Украина, Киев, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву

Нетаньяху дал понять Зеленскому, что Израиль окажет гуманитарную помощь Киеву

© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсетиПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел первую с начала российской специальной военной операции очную встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой он дал понять, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, включая помощь в разминировании территорий, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Нетаньяху дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в решении гуманитарных вопросов, включая в обезвреживании противопехотных мин", - говорится в сообщении.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Ранее Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Во Львове пропала гуманитарная помощь на миллион долларов, пишут СМИ
26 июля, 11:36
 
В миреИзраильУкраинаКиевБиньямин НетаньяхуВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала