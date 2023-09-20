Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву
Нетаньяху дал понять Зеленскому, что Израиль окажет гуманитарную помощь Киеву
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсетиПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
© Фото : страница Владимира Зеленского в соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Нью-Йорке. 19 сентября 2023
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел первую с начала российской специальной военной операции очную встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой он дал понять, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, включая помощь в разминировании территорий, сообщила канцелярия израильского премьера.
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"Нетаньяху дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в решении гуманитарных вопросов, включая в обезвреживании противопехотных мин", - говорится в сообщении.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Ранее Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.