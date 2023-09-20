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Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 20.09.2023 (обновлено: 22:59 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/polsha-1897669872.html
Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине
Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине
Польша перестала поставлять оружие Украине, поскольку сама активно вооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:24
2023-09-20T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
варшава
польша
киев
украина
матеуш моравецкий
сша
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Польша перестала поставлять оружие Украине, поскольку сама активно вооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat."Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — пояснил он.В апреле прошлого года Польша объявила о передаче киевскому режиму техники и вооружений на 1,5 миллиарда евро. За год эта сумма выросла на один миллиард, при этом помощь на 500 миллионов была предоставлена в течение последних трех-четырех месяцев. В рамках этой помощи Украина получила танки и другую бронетехнику, истребители и беспилотники, ствольную и реактивную артиллерию, системы ПВО, стрелковое оружие, а также множество боеприпасов различного назначения и калибра.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики.Накануне Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html
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в мире, варшава, польша, киев, украина, матеуш моравецкий, сша, генеральная ассамблея оон, анджей дуда, оон, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Варшава, Польша, Киев, Украина, Матеуш Моравецкий, США, Генеральная Ассамблея ООН, Анджей Дуда, ООН, Евросоюз, Владимир Зеленский
Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине

Премьер Польши Моравецкий заявил о прекращении поставок вооружений Украине

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Польша перестала поставлять оружие Украине, поскольку сама активно вооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.
"Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — пояснил он.

Польские власти не раз подчеркивали, что республика занимает третье место по военным поставкам Украине после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.

В апреле прошлого года Польша объявила о передаче киевскому режиму техники и вооружений на 1,5 миллиарда евро. За год эта сумма выросла на один миллиард, при этом помощь на 500 миллионов была предоставлена в течение последних трех-четырех месяцев. В рамках этой помощи Украина получила танки и другую бронетехнику, истребители и беспилотники, ствольную и реактивную артиллерию, системы ПВО, стрелковое оружие, а также множество боеприпасов различного назначения и калибра.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Доигрались. В Польше выставили рекордный счет Украине
Вчера, 14:36
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики.
Накануне Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
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Жертвой польско-польской войны стала Украина
18 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВаршаваПольшаКиевУкраинаМатеуш МоравецкийСШАГенеральная Ассамблея ООНАнджей ДудаООНЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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