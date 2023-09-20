https://ria.ru/20230920/polsha-1897601355.html

МИД Украины призвал "польских друзей отбросить эмоции"

МИД Украины призвал "польских друзей отбросить эмоции" - РИА Новости, 20.09.2023

МИД Украины призвал "польских друзей отбросить эмоции"

Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал "польских друзей отбросить эмоции", по его словам, Киев предложил Польше конструктивный путь решения зерновой... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:12

2023-09-20T17:12

2023-09-20T17:30

в мире

украина

польша

анджей дуда

олег николенко

евросоюз

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал "польских друзей отбросить эмоции", по его словам, Киев предложил Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь."Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - написал Николенко на своей странице в соцсети Facebook*.Ранее Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, анджей дуда, олег николенко, евросоюз