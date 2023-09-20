https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html

Доигрались. В Польше выставили рекордный счет Украине

Доигрались. В Польше выставили рекордный счет Украине - РИА Новости, 20.09.2023

Доигрались. В Польше выставили рекордный счет Украине

Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил в соцсети Х, что выставил счет Украине за всю помощь, которую страна оказывала Киеву. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:36

2023-09-20T14:36

2023-09-20T15:19

в мире

польша

украина

киев

кшиштоф босак

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил в соцсети Х, что выставил счет Украине за всю помощь, которую страна оказывала Киеву."Украина жалуется на Польшу в ВТО, и сегодня мы выставляем счет Украине!" — написал он.На прикрепленном к посту видео политик стоит рядом с посольством Украины в Варшаве с чеком, на котором указана сумма в размере 101 миллиард злотых (более двух триллионов рублей. — Прим. ред.).В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Киев в ответ подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897491466.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, киев, кшиштоф босак, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия