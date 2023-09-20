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В Кремле считают, что конфликтов между Польшей и Украиной будет все больше - РИА Новости, 20.09.2023
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12:07 20.09.2023 (обновлено: 12:40 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/polsha-1897500579.html
В Кремле считают, что конфликтов между Польшей и Украиной будет все больше
В Кремле считают, что конфликтов между Польшей и Украиной будет все больше - РИА Новости, 20.09.2023
В Кремле считают, что конфликтов между Польшей и Украиной будет все больше
Киев будет демонстрировать свою манеру поведения и дальше, и она будет все меньше нравиться европейцам, даже Польше и странам Прибалтики, заявил журналистам... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:07
2023-09-20T12:40
украина
польша
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Киев будет демонстрировать свою манеру поведения и дальше, и она будет все меньше нравиться европейцам, даже Польше и странам Прибалтики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между Польшей и Украиной."Конечно, там понятно, что это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием этого конфликта и что думают об этом.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Владимир Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.Министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк после этого заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя, как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Польский премьер Матеуш Моравецкий отметил, что если киевские власти "будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши".
https://ria.ru/20230920/podderzhka-1897428644.html
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украина, польша, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, Польша, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле считают, что конфликтов между Польшей и Украиной будет все больше

Песков: противоречия между Польшей и Украиной будут только нарастать

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Киев будет демонстрировать свою манеру поведения и дальше, и она будет все меньше нравиться европейцам, даже Польше и странам Прибалтики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между Польшей и Украиной.
"Конечно, там понятно, что это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием этого конфликта и что думают об этом.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Владимир Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.
Министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк после этого заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя, как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Польский премьер Матеуш Моравецкий отметил, что если киевские власти "будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши".
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