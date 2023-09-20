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Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров - РИА Новости, 20.09.2023
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров
Киев столкнется с последствиями, если продолжит развивать конфликт в аграрном секторе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:39
2023-09-20T11:39
2023-09-20T12:35
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Киев столкнется с последствиями, если продолжит развивать конфликт в аграрном секторе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat news."Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", — сказал политик.Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка анонсировал скорое введение эмбарго на импорт отдельных наименований сельхозпродукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. В свою очередь, польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с этим, так как поставки незначительны, "но неизвестно, справится ли Украина".Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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в мире, польша, украина, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров
Моравецкий: Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров