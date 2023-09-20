Рейтинг@Mail.ru
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 20.09.2023 (обновлено: 12:35 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/polsha-1897491466.html
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров - РИА Новости, 20.09.2023
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров
Киев столкнется с последствиями, если продолжит развивать конфликт в аграрном секторе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:39
2023-09-20T12:35
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Киев столкнется с последствиями, если продолжит развивать конфликт в аграрном секторе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat news."Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", — сказал политик.Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка анонсировал скорое введение эмбарго на импорт отдельных наименований сельхозпродукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. В свою очередь, польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с этим, так как поставки незначительны, "но неизвестно, справится ли Украина".Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий
Польша пригрозила Украине расширением списка запрещенных к ввозу товаров

Моравецкий: Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров

© iStock.com / Janusz BączyńskiФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Киев столкнется с последствиями, если продолжит развивать конфликт в аграрном секторе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat news.
"Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", — сказал политик.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка анонсировал скорое введение эмбарго на импорт отдельных наименований сельхозпродукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна.
В свою очередь, польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс заявил, что Варшава справится с этим, так как поставки незначительны, "но неизвестно, справится ли Украина".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Жертвой польско-польской войны стала Украина
18 сентября, 08:00
 
В миреПольшаУкраинаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала