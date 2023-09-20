https://ria.ru/20230920/polsha-1897483858.html

В Варшаве прокомментировали слова Зеленского о фальшивой солидарности

В Варшаве прокомментировали слова Зеленского о фальшивой солидарности - РИА Новости, 20.09.2023

В Варшаве прокомментировали слова Зеленского о фальшивой солидарности

В Польше надеются, что слова Владимира Зеленского о "некоторых друзьях", которые подыгрывают Москве, относятся не к Варшаве, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:23

2023-09-20T11:23

2023-09-20T11:23

польша

владимир зеленский

в мире

генеральная ассамблея оон

евросоюз

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. В Польше надеются, что слова Владимира Зеленского о "некоторых друзьях", которые подыгрывают Москве, относятся не к Варшаве, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве. "Я надеюсь, что эти слова не адресованы Польше. Там не была названа наша страна. Я бы не хотел их (слов Зеленского – ред.) так воспринимать", - сказал Мюллер журналистам. По его мнению, поведение Киева в контексте продления эмбарго на украинское зерно является следствием лобби олигархов. "Так почему они поднимают эту проблему? Это озадачивает меня. Я также думаю, что, к сожалению, есть некоторое лобби и у украинских олигархов, которые являются владельцами ферм на территории Украины", - сказал пресс-секретарь кабмина Польши. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230919/bezhentsy-1897289449.html

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польша, владимир зеленский, в мире, генеральная ассамблея оон, евросоюз