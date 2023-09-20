Рейтинг@Mail.ru
Дуда оскорбительно выразился об Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 20.09.2023 (обновлено: 14:15 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/polsha-1897441134.html
Дуда оскорбительно выразился об Украине
Дуда оскорбительно выразился об Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Дуда оскорбительно выразился об Украине
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:44
2023-09-20T14:15
украина
польша
киев
анджей дуда
оон
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897512347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_919792e8cc758bf049bbd857400fa5dc.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters."Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой &lt;...&gt; Он может просто утопить спасателя", — сказал он на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.По словам польского президента, Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому "она хватается за все что может". Но Польша, подчеркнул Дуда, должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь."Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", — заключил Дуда.В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Киев в ответ подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html
https://ria.ru/20230920/podderzhka-1897428644.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897512347_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_fbfeb8cc72d58e915c6d8b2b30c22730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, киев, анджей дуда, оон, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Польша, Киев, Анджей Дуда, ООН, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Дуда оскорбительно выразился об Украине

Президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим спасателя на дно

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters.
«
"Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя", — сказал он на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.
По словам польского президента, Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому "она хватается за все что может". Но Польша, подчеркнул Дуда, должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь.
"Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", — заключил Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Польше объяснили, почему Дуда отменил встречу с Зеленским
00:45
В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Киев в ответ подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева
03:20
 
УкраинаПольшаКиевАнджей ДудаООНЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала