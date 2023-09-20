https://ria.ru/20230920/polsha-1897441134.html

Дуда оскорбительно выразился об Украине

Дуда оскорбительно выразился об Украине - РИА Новости, 20.09.2023

Дуда оскорбительно выразился об Украине

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:44

2023-09-20T08:44

2023-09-20T14:15

украина

польша

киев

анджей дуда

оон

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897512347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_919792e8cc758bf049bbd857400fa5dc.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters."Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя", — сказал он на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.По словам польского президента, Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому "она хватается за все что может". Но Польша, подчеркнул Дуда, должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь."Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", — заключил Дуда.В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Киев в ответ подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html

https://ria.ru/20230920/podderzhka-1897428644.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, киев, анджей дуда, оон, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)