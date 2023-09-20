https://ria.ru/20230920/polsha-1897441134.html
Дуда оскорбительно выразился об Украине
Дуда оскорбительно выразился об Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Дуда оскорбительно выразился об Украине
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:44
2023-09-20T08:44
2023-09-20T14:15
украина
польша
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анджей дуда
оон
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь, передает Reuters."Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя", — сказал он на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.По словам польского президента, Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому "она хватается за все что может". Но Польша, подчеркнул Дуда, должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь."Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", — заключил Дуда.В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Киев в ответ подал иски во Всемирную торговую организацию, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши. На это три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20230920/duda-1897421005.html
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украина, польша, киев, анджей дуда, оон, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Польша, Киев, Анджей Дуда, ООН, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Дуда оскорбительно выразился об Украине
Президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим спасателя на дно