https://ria.ru/20230920/polsha-1897440834.html

Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений

Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений - РИА Новости, 20.09.2023

Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений

Польша не пропустила на границе только одно транспортное средство с российской регистрацией после запрета 17 сентября на их въезд, сообщила агентству РАР... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:42

2023-09-20T08:42

2023-09-20T08:43

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мариуш каминьский

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша не пропустила на границе только одно транспортное средство с российской регистрацией после запрета 17 сентября на их въезд, сообщила агентству РАР представитель Погранстражи Анна Михальская. "С момента запрета на въезд в Польшу легковых автомобилей, зарегистрированных в России, мы развернули только одно такое транспортное средство. Это было на участке границы с Россией", - сообщила Михальская, пояснив, что информация о запрете въезда доносилась до владельцев машин до пересечения границы. Статистика Погранстражи Польши показывает, что за неделю до введения запрета, с 10 по 16 сентября, в Польшу въехало около 400 автомобилей, зарегистрированных в России. "Машины в основном пересекали границу на российском участке с Калининградской областью, но также частично на границе с Белоруссией", - сказала Михальская. Ограничение вступило в силу 17 сентября. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет".

https://ria.ru/20230918/litva-1897016499.html

https://ria.ru/20230919/mvd-1897132757.html

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