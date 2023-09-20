https://ria.ru/20230920/polsha-1897440834.html
Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений
Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений - РИА Новости, 20.09.2023
Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений
Польша не пропустила на границе только одно транспортное средство с российской регистрацией после запрета 17 сентября на их въезд, сообщила агентству РАР... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:42
2023-09-20T08:42
2023-09-20T08:43
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польша
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варшава
мариуш каминьский
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша не пропустила на границе только одно транспортное средство с российской регистрацией после запрета 17 сентября на их въезд, сообщила агентству РАР представитель Погранстражи Анна Михальская. "С момента запрета на въезд в Польшу легковых автомобилей, зарегистрированных в России, мы развернули только одно такое транспортное средство. Это было на участке границы с Россией", - сообщила Михальская, пояснив, что информация о запрете въезда доносилась до владельцев машин до пересечения границы. Статистика Погранстражи Польши показывает, что за неделю до введения запрета, с 10 по 16 сентября, в Польшу въехало около 400 автомобилей, зарегистрированных в России. "Машины в основном пересекали границу на российском участке с Калининградской областью, но также частично на границе с Белоруссией", - сказала Михальская. Ограничение вступило в силу 17 сентября. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет".
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в мире, авто, польша, россия, варшава, мариуш каминьский, санкции в отношении россии
В мире, Авто, Польша, Россия, Варшава, Мариуш Каминьский, Санкции в отношении России
Польша развернула только одну машину из России после ввода ограничений
PAP: Польша развернула только одну машину из России после 17 сентября