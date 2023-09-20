https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России

Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России - РИА Новости, 20.09.2023

Раскрыт секретный план Польши, как сдаться России

Русская армия за неделю дойдет до Вислы, освободив всю левобережную Польшу. Никакого сопротивления при этом она не встретит. Польская армия попытается... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

2023-09-20T08:00

аналитика

польша

россия

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нато

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Русская армия за неделю дойдет до Вислы, освободив всю левобережную Польшу. Никакого сопротивления при этом она не встретит. Польская армия попытается закрепиться на правом берегу Вислы, на плацдармах Грудзендз — Торунь — Быдгощ и Отвоцк — Гарволин — Рыки. Там они смогут продержаться не более двух недель. Дальше непонятно — то ли на помощь полякам все-таки прибудут войска союзников по НАТО, то ли русским придется принимать в состав России Варшавскую, Люблинскую и другие губернии по списку.Это не сценарий фэнтези, это вполне конкретный, причем сверхсекретный план обороны Польши от внезапного вторжения России. Что удивительно, его не слил условный Эдвард Сноуден и не раздобыл наш боец невидимого фронта. Поляки все сделали сами. Секретный план лично рассекретил и слил в общий доступ министр обороны Польской Народной Республики Мариуш Блащак.Довольно нестандартный ход со стороны министра обороны — вываливать на общее обозрение секретные документы, сочинявшиеся вместе с союзниками по НАТО. Возможно, конечно, Блащак берет пример с британского коллеги Бена Уоллеса, простодушно поведавшего в свое время пранкерам Вовану и Лексусу о том, что в Британии заканчиваются на складах ПТУРы. Политика полной открытости, типа.Однако на самом деле так выглядит в Польше предвыборная борьба. Пятнадцатого октября там состоятся парламентские выборы. Мариуш Блащак принадлежит к правящей партии "ПиС" ("Право и справедливость"). Главный соперник "писовцев" на выборах — партия "Гражданская платформа" Дональда Туска.В бытность Туска премьер-министром в 2011 году польские стратеги как раз и разработали мощный план обороны родины, который свелся к тому, чтобы сразу быстро отойти, потом еще две недели поимитировать оборону, а потом — в случае, если союзники по НАТО за них не впрягутся, — разойтись по домам.Сейчас Блащак этот план рассекретил и выложил на видео его первую страницу с подписью: "Внимание! В случае войны правительство Туска собиралось сдать полстраны!" Вот, типа, нацпредатель, не голосуйте за него, граждане.Надо понимать, что полстраны, которые по этой версии хотел слить Туск, — это Восточная Польша, обитель крайне правых националистов, исконного электората "ПиС". А Туск со своей "платформой" представляет другие полстраны во главе с Варшавой. В представлении населения Восточной Польши это развращенные декаденты-либералы, которые топят за гей-парады и ЛГБТ. Соответственно, в представлении электората "Гражданской платформы" восток страны населен неумытыми отсталыми консерваторами, которых при случае вполне можно и сдать.Так что с политтехнологической точки зрения вброс удался: Блащак ловко надавил на все болевые точки и своего и вражеского электората. Однако допустимо ли министру обороны сливать секретные планы, даже если они утеряли актуальность?Европейское издание Politico отмечает возмущение этим предвыборным ходом среди польских генералов. "Публикация такого документа <…> доказывает, что мы способны на что угодно, что мы можем выдать самые главные секреты Польши и НАТО," — цитируют журналисты отставного генерала Вальдемара Скшипчака.Министр обороны при Туске и муж знатной американской пропагандистки Энн Эплбаум Радослав Сикорский назвал публикацию документа скандальной. Он также отметил, что у страны мало укрепленных пунктов и перечисление их в плане может иметь разведывательную ценность для России. Тоже непонятно, зачем такие вещи озвучивать публично — ну, ладно, вероятно, это он в пылу предвыборной борьбы.Даже в мирное время такой скандал выглядел бы некрасиво. Но сегодня Польша один из главных прокси Вашингтона на украинском театре военных действий. Оттуда идет снабжение, едут наемники, поставляется вооружение и льются потоки русофобской пропаганды.Небогатая, мягко говоря, страна нарастила свои расходы на оборону до 3,9 процента от ВВП (притом что от куда более состоятельных членов НАТО требуется всего два процента) и пытается увеличить свою 120-тысячную армию вдвое — до 250 тысяч. За такие жертвы польский истеблишмент вкручивал населению, что они, мол, острие копья НАТО и самый главный вассал США на европейском континенте.Под это дело шла активная торговля "русской угрозой". Еще больше натовских баз, еще больше закупок американских вооружений. Польский истеблишмент изо всех сил подталкивал американцев к развязыванию мировой войны против России.И тут вдруг такой афронт — главный активист НАТО сливает военно-стратегические секреты. Причем сутью плана Польши оказывается действительно сдать полстраны. Что же получается — сегодня руководство Польши изо всех сил провоцирует Россию, не щадя сил, раскочегаривает мировую войну, выдает себя за главный форпост Европы на пути русских варваров, но при малейшем признаке реальной угрозы планирует просто отойти и ждать помощи от союзников по альянсу?Все это как-то нехорошо напоминает провокационную политику Польши накануне Второй мировой войны. Та же агрессия, раскочегаренный национализм, попытки влезть на Украину и в Белоруссию и при этом виртуозное умение чуть что выставить себя жертвой агрессии и потребовать репараций. Ох, недаром Уинстон Черчилль высказался в свое время насчет "гиены Европы".

https://ria.ru/20230919/polsha-1897298029.html

https://ria.ru/20230918/polsha-1897009536.html

https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896522557.html

https://ria.ru/20230424/rusofobiya-1867417743.html

https://ria.ru/20230917/ucheniya-1896759504.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, польша, россия, быдгощ, дональд туск, мариуш блащак, эдвард сноуден, нато