https://ria.ru/20230920/pogoda-1897487528.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.09.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Комфортная солнечная погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:33

2023-09-20T11:33

2023-09-20T11:33

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комфортная солнечная погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Дневная температура в Москве будет плюс 23-25 градусов, и все выходные осадков не ожидается, днём будет много солнца", — заявила она.Синоптик отметила, что атмосферное давление в столице на выходных будет высокое, погоду будет определять антициклон, ночи будут довольно ясные, но теплые, что не свойственно для таких осенних ночей."Минимальная температура в Москве в субботу - это плюс 10-12 градусов, ветер будет довольно слабый, то есть такая комфортная будет погода. Ночи и вечера будут довольно комфортные", — добавила специалист.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода