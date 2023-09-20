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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.09.2023
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11:33 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/pogoda-1897487528.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Комфортная солнечная погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:33
2023-09-20T11:33
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комфортная солнечная погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Дневная температура в Москве будет плюс 23-25 градусов, и все выходные осадков не ожидается, днём будет много солнца", — заявила она.Синоптик отметила, что атмосферное давление в столице на выходных будет высокое, погоду будет определять антициклон, ночи будут довольно ясные, но теплые, что не свойственно для таких осенних ночей."Минимальная температура в Москве в субботу - это плюс 10-12 градусов, ветер будет довольно слабый, то есть такая комфортная будет погода. Ночи и вечера будут довольно комфортные", — добавила специалист.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: в Москве в выходные ожидается солнечная погода и до плюс 25

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комфортная солнечная погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Дневная температура в Москве будет плюс 23-25 градусов, и все выходные осадков не ожидается, днём будет много солнца", — заявила она.
Синоптик отметила, что атмосферное давление в столице на выходных будет высокое, погоду будет определять антициклон, ночи будут довольно ясные, но теплые, что не свойственно для таких осенних ночей.
«
"Минимальная температура в Москве в субботу - это плюс 10-12 градусов, ветер будет довольно слабый, то есть такая комфортная будет погода. Ночи и вечера будут довольно комфортные", — добавила специалист.
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