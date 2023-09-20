https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897536716.html

Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%

Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70% - РИА Новости, 20.09.2023

Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%

Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:33

2023-09-20T14:33

2023-09-20T14:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье уже на 70% от плана заготовлено кормов для животных. Это более 800 тысяч тонн сенажа, 67,2 тысячи тонн сена, 48 тысяч тонн силоса. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 18,7 центнеров кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, всего за 2023 год в Подмосковье планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.

https://ria.ru/20230919/gastrofestival-1897221013.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов