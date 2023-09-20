Рейтинг@Mail.ru
Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70% - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:33 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897536716.html
Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%
Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70% - РИА Новости, 20.09.2023
Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%
Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:33
2023-09-20T14:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785374303_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_172758a6fa84b5e97a3986cebf8c91c8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье уже на 70% от плана заготовлено кормов для животных. Это более 800 тысяч тонн сенажа, 67,2 тысячи тонн сена, 48 тысяч тонн силоса. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 18,7 центнеров кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, всего за 2023 год в Подмосковье планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.
https://ria.ru/20230919/gastrofestival-1897221013.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785374303_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_d46198e9f5641462a9fba39ca411d9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%

© РИА Новости / Игорь Чабаненко | Перейти в медиабанкПодготовка сена к транспортировке
Подготовка сена к транспортировке - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
Перейти в медиабанк
Подготовка сена к транспортировке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Корма для животных в Подмосковье заготовлены на 70%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В Подмосковье уже на 70% от плана заготовлено кормов для животных. Это более 800 тысяч тонн сенажа, 67,2 тысячи тонн сена, 48 тысяч тонн силоса. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 18,7 центнеров кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Главный усадебный дом в музее - усадьбе Мураново имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Гастрофестиваль "Аксаковская уха" пройдет в Подмосковье 30 сентября
19 сентября, 13:12
По данным ведомства, всего за 2023 год в Подмосковье планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала