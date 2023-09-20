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"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева - РИА Новости, 20.09.2023
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03:20 20.09.2023 (обновлено: 09:16 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/podderzhka-1897428644.html
"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева
"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева - РИА Новости, 20.09.2023
"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева
Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом в интервью агентству PAP рассказал министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:20
2023-09-20T09:16
в мире
украина
польша
киев
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом в интервью агентству PAP рассказал министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк."Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — заявил министр.Он также отметил, что шаги, предпринятые Киевом, негативно отражаются на отношениях Польши и Украины. По его словам, действия Киева в сельскохозяйственном секторе существенно снижают желание населения продолжать оказывать военную и финансовую поддержку.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230920/realizm-1897423076.html
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в мире, украина, польша, киев, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Евросоюз
"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева

Министр Шинковский вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом в интервью агентству PAP рассказал министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.
«
"Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — заявил министр.
Он также отметил, что шаги, предпринятые Киевом, негативно отражаются на отношениях Польши и Украины. По его словам, действия Киева в сельскохозяйственном секторе существенно снижают желание населения продолжать оказывать военную и финансовую поддержку.
Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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