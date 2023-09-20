https://ria.ru/20230920/podderzhka-1897428644.html

"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева

"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева - РИА Новости, 20.09.2023

"Будет трудно". В Польше сделали резкое заявление о поддержке Киева

Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом в интервью агентству PAP рассказал министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:20

2023-09-20T03:20

2023-09-20T09:16

в мире

украина

польша

киев

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cb7c0840814499314343e5e801a8d4ba.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Польша может прекратить поддержку Украины. Об этом в интервью агентству PAP рассказал министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк."Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — заявил министр.Он также отметил, что шаги, предпринятые Киевом, негативно отражаются на отношениях Польши и Украины. По его словам, действия Киева в сельскохозяйственном секторе существенно снижают желание населения продолжать оказывать военную и финансовую поддержку.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230920/realizm-1897423076.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, киев, евросоюз