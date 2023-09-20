Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 20.09.2023 (обновлено: 16:44 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/peskov-1897580700.html
Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка
Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка - РИА Новости, 20.09.2023
Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире происходят тектонические изменения, это требует определенной адаптации от ООН. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:22
2023-09-20T16:44
оон
дмитрий песков
россия
rt arabic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире происходят тектонические изменения, это требует определенной адаптации от ООН."Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения... Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа - Совета безопасности", - сказал он RT Arabic.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в нынешней ситуации создать вместо ООН другую систему международных отношений не получится, надо совершенствовать и развивать уже существующую структуру."С моей точки зрения, пока нет. Пока преждевременно об этом говорить. Все равно главный орган - это ООН, другого у нас нет. И в нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано, и экономические отношения, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, говорить о том, что мы сможем создать какую-то другую систему - не думаю. Это просто невозможно. Мы не сможем договориться. Поэтому мы должны быть все заинтересованы в том, чтобы развивать и совершенствовать механизмы ООН", - сказал Песков RT Arabia.
https://ria.ru/20230920/peskov-1897513889.html
https://ria.ru/20230920/peskov-1897580517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, дмитрий песков, россия, rt arabic
ООН, Дмитрий Песков, Россия, RT Arabic
Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка

Песков: ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире происходят тектонические изменения, это требует определенной адаптации от ООН.
"Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения... Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа - Совета безопасности", - сказал он RT Arabic.
Президент США Джо Байден
Песков заявил, что Байден никогда не имел такой поддержки, как Путин
Вчера, 12:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в нынешней ситуации создать вместо ООН другую систему международных отношений не получится, надо совершенствовать и развивать уже существующую структуру.
"С моей точки зрения, пока нет. Пока преждевременно об этом говорить. Все равно главный орган - это ООН, другого у нас нет. И в нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано, и экономические отношения, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, говорить о том, что мы сможем создать какую-то другую систему - не думаю. Это просто невозможно. Мы не сможем договориться. Поэтому мы должны быть все заинтересованы в том, чтобы развивать и совершенствовать механизмы ООН", - сказал Песков RT Arabia.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Песков заявил, что международное право попрано
Вчера, 16:21
 
ООНДмитрий ПесковРоссияRT Arabic
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала