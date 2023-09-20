https://ria.ru/20230920/peskov-1897580700.html

Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка

Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка - РИА Новости, 20.09.2023

Песков заявил, что ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире происходят тектонические изменения, это требует определенной адаптации от ООН. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:22

2023-09-20T16:22

2023-09-20T16:44

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире происходят тектонические изменения, это требует определенной адаптации от ООН."Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения... Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа - Совета безопасности", - сказал он RT Arabic.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в нынешней ситуации создать вместо ООН другую систему международных отношений не получится, надо совершенствовать и развивать уже существующую структуру."С моей точки зрения, пока нет. Пока преждевременно об этом говорить. Все равно главный орган - это ООН, другого у нас нет. И в нынешней ситуации, когда весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано, и экономические отношения, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, говорить о том, что мы сможем создать какую-то другую систему - не думаю. Это просто невозможно. Мы не сможем договориться. Поэтому мы должны быть все заинтересованы в том, чтобы развивать и совершенствовать механизмы ООН", - сказал Песков RT Arabia.

https://ria.ru/20230920/peskov-1897513889.html

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