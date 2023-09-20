https://ria.ru/20230920/peskov-1897580517.html

Песков заявил, что международное право попрано

Песков заявил, что международное право попрано - РИА Новости, 20.09.2023

Песков заявил, что международное право попрано

Весь мир изобилует конфликтами, международное право попрано, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:21

2023-09-20T16:21

2023-09-20T16:46

дмитрий песков

в мире

россия

оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Весь мир изобилует конфликтами, международное право попрано, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано, экономические отношения, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается", - сказал Песков RT Arabiс.Он добавил, что многие страны поддерживают идею о том, что Совет безопасности ООН должен стать более инклюзивным и включать в себя те страны, голос которых всеслышен на мировой арене.По словам Пескова, речь идет о тех странах, которые разделяют общий подход характера отношений - взаимное уважение и непринятие диктуемых условий.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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дмитрий песков, в мире, россия, оон